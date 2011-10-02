Posted by Alexander Grevtsov on октября 26, 2011

Дети и жители Соловков требуют вернуть директора школы. Соответствующие письма были отправлены в Совет Федерации, Государственную Думу, президенту России Дмитрию Медведеву и премьер-министру правительства России Владимиру Путину.

На прошлой неделе юные соловчане провели несанкционированный пикет у местной администрации в поддержку уволенного в начале октября директора Соловецкой средней школы Ирины Совалевой. Одновременно дети написали обращение президенту, премьеру, руководителям ГосДумы и СовФеда. Ранее на директора школы было заведено уголовное дело, якобы за то, что она размещала в школе туристов и брала за это плату.



На острове считают, что Совалева стала жертвой интриг региональных властей, не сумевших обеспечить контроль за ремонтом школы. Отметим, что заказчиком капремонта было муниципальное образование «Приморский район», руководителем которого является Юрий Сердюк, а контроль за расходованием средств должно было осуществлять правительство Архангельской области. Тем не менее, из-за некачественно проведенных конкурсов, недобросовестных исполнителей и полного отсутствия контроля со стороны властей, школу начали ремонтировать только в августе, сообщает Интернет-портал «Двинская земля».

«Сроки завершения работ переносились сначала на середину сентября, затем на 25 сентября, в реальности ремонт удалось закончить только в октябре. Когда президент Медведев узнал, что ремонт на выделенные лично им деньги прошел как попало и школьникам пришлось учиться больше месяца в клубе и монастыре, конечно он задал вопрос полпреду и губернатору. Виновного нашли незамедлительно – козлом отпущения стала Совалева. Мигунова – заместителя главы Приморского района, который собственно и курировал конкурс и работы – уволили тихо, «по собственному». В правительстве региона виновных не обнаружили. Но это не надолго. Письма, полученные аппаратом, довольно красноречиво говорят нам, что разбирательства по Соловкам продолжатся», – рассказал DvinaLand источник в аппарате президента.

Он также добавил, что в связи с «Соловецким вопросом», а также другими проблемами в ЖКХ Архангельской области, президент неоднократно поднимал вопрос о кадровых решениях на региональном уровне.

«Но я не думаю, что речь шла о директоре школы…», – добавил источник.

В письмах, которые получены в высших инстанциях власти, общественность призывает вернуть директора школы.

Президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву,

Копия Губернатору Архангельской области Илье Филипповичу Михальчуку,

Копия Главе Приморского района Юрию Ивановичу Сердюку,

Копия Главе МО «Сельское поселение Соловецкое» Ефипову Алексею Александровичу

17 октября 2011 года Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Огромное спасибо за оказанное внимание нашей школе и выделение средств на проведение ремонтных работ в зданиях Соловецкой школы и детского сада. К сожалению, сейчас положение нашей школы критическое.Недавно в Ваш адрес поступила жалоба от нескольких жителей посёлка Соловецкий, в которой были высказаны претензии в адрес директора школы, связанные в первую очередь с неготовностью школы и детского сада принять детей 1 го сентября. Результатом этой жалобы стал вопрос об увольнении директора соловецкой школы Ирины Викторовны Совалёвой. Эта жалоба была рассмотрена предвзято. Призванная разобраться в этой ситуации комиссия, провела встречу исключительно с наиболее активными авторами жалобы. Педагогическому коллективу и основной массе родителей место и время проведения встречи с представителями президентской администрации не сообщили. Даже люди, работающие в музее на том же этаже, где проводилась встреча, были не в курсе происходящего. Таким образом, была выслушана только одна сторона.

Цель нашего обращения донести до Вас позицию педагогического коллектива, подавляющей части родителей и жителей острова. Суть претензий в вышеупомянутой жалобе была обозначена по следующим позициям: 1) неготовность помещений школы и детского сада принять детей 1 сентября;

2) проживание летом на базе школы детских туристических групп. По первому вопросу (неготовность помещений школы и детского сада принять детей 1 сентября). К 1 му июня помещения школы и детского сада были освобождены для проведения ремонтных работ (именно такие сроки начала работ были озвучены В. М. Мигуновым, начальником отдела образования МО Приморский муниципальный район Архангельской области на встрече с родителями и трудовым коллективом школы). Своевременно работы начаты не были, на запросы директора Соловецкой школы (МОУ «ССОШ») Совалёвой Ирины Викторовны В. М. Мигунов информировал о переносах сроков работ на ближайшее время. Помещения стояли пустые, не был вовремя открыт пришкольный летний лагерь, не работал садик. Ситуация прояснилась к концу июня, когда сообщили, что ремонтные работы были сорваны по вине подрядчика, договор с которым подписал В. М. Мигунов. Довели до сведения, что будут проводить новый конкурс и искать другого подрядчика. 27 го июня открылся школьный лагерь. До этого момента школа не эксплуатировалась и была закрыта. Начало ремонтных работ перенесли на 1 ое августа, затем на 10 ое августа. И. В. Совалёва неоднократно просила перенести сроки ремонтных работ на следующий год из-за опасения срыва учебного процесса по причине невозможности завершить большой объем работ к 1 ому сентября. В период 10 12 августа В. М. Мигунов дал устное указание И. В. Совалёвой о срочном размещении рабочих нового подрядчика по ремонту, а когда из-за запоздалого ремонта были сорваны сроки открытия школы и детского сада, попытался разрешить проблему скорости строительных работ увеличением численности работников подрядчика. Пытаясь решить проблему расселения дополнительных рабочих, было рекомендовано воспользоваться помещениями не только здания школы, но и зданий «ясли-сад» и спортивного зала. Количество рабочих достигало 30 человек единовременного пребывания. В настоящий момент В. М. Мигунов перевёл ответственность за размещение рабочих на И. В. Совалёву. Рабочие подрядчика игнорировали замечания сотрудников администрации школы, приставали к местному населению с хулиганскими побуждениями. В период проживания рабочих произошла порча школьного имущества, рабочие систематически занимались распитием спиртных напитков, в том числе и в рабочее время. Свои прямые обязанности рабочие и лица их контролирующие выполняли плохо. Так, например, пришлось заставить их переставлять заново все оконные блоки в школе, чтобы обеспечить соответствие СНиП. В результате некорректно составленных технического задания и сметы, остался невыполненным большой объем работ, не закрепленных за исполнителем. Решение данной проблемы было возложено на И. В. Совалёву. Так же, представителем начальника отдела образования МО Приморский муниципальный район Архангельской области было в некорректной форме предложено родителям и учителям участвовать в решении данных проблем при полном отсутствии финансирования. Вопрос финансирования был решён лишь в последних числах сентября после приезда представителей администрации президента.

В. М. Мигунов настаивал на начале занятий 1 го сентября, в связи с чем учебный процесс при его непосредственном участии с подсказки посёлкового совета депутатов был перенесён в мало приспособленные для этого помещения «Дома культуры» и «Училища для трудников». Это тоже ставят в вину Ирине Викторовне. Ситуация с затянувшимся ремонтом школы, переносом учебного процесса в недостаточно приспособленные помещения в короткие сроки, низкое качество ремонтных работ (нарушение технологий) и поведение рабочих вызвали напряженную атмосферу среди педагогического состава и жителей поселка. Е. А. Пудова, работник МО «Сельское поселение Соловецкое», испытывая личную неприязнь к директору Соловецкой школы, пыталась собрать компрометирующий материал со своим единомышленником Д. В. Тарасовым, занимающим должность заместителя Главы администрации МО «Сельское поселение Соловецкое», и позиционирующего себя как «человека из администрации президента». Е. А. Пудова от имени фактически нелегитимного родительского комитета и группы активистов (в т. ч. от «родителей, не имеющих детей», и никак не участвовавших в жизни соловецкой школы), искажая реальные факты, составила жалобу в Ваш адрес. В качестве подкрепляющего материала были незаконно использованы авторские фотографии. Целью Е. А. Пудовой было смещение И. В. Совалёвой. Её лозунг был публично озвучен на собрании – «я буду не Лена Пудова, если Совалёва останется на своём месте». Затянувшийся ремонт оказался отличным предлогом для реализации личных амбиций. Многие жители посёлка, подписавшиеся в этом письме, имели только одну цель: ускорить ремонтные работы и наказать виновного за плохую организацию и отсутствие должного контроля хода выполнения работ. На некоторых подписавшихся в письме было оказано давление. До некоторых не был доведён полный текст письма. Предполагаемая цель Д. В. Тарасова – заручиться общественной поддержкой для продвижения проекта альтернативного Генерального плана развития посёлка, в частности строительство гостиничных комплексов фирмой «ГорКапСтрой» города Москвы. Отстаивая перед соловчанами авантюрный проект будущей застройки Соловков, Денис Владимирович так и не смог внятно ответить на вопрос, кто за ним стоит, чьи интересы он представляет, и каковы эти интересы. Представленная им концепция развития Соловецкого архипелага, особенно в части увеличения антропогенной нагрузки, сильно разнилась с представлениями абсолютного большинства жителей острова, за исключением некоторых членов всё той же группы «активистов». Несмотря на все усилия этой группы, население посёлка не поддержало проект Генерального плана, представленного Д. В. Тарасовым, отдав свои голоса в поддержку ныне утверждённого Генерального плана. По второму вопросу (о незаконности проживания в школе детских туристических групп) споры идут не первый год. Приехавшие на остров различные органы контроля выявили нарушения в работе директора школы, И. В. Совалёвой, в части размещения групп волонтеров и студентов. Но надо иметь в виду, что единственным приемлемым вариантом для расселения таких групп является Соловецкая школа, так как стоимость оплаты 1 го койко-места на острове в гостиницах очень высока (от 2500 рублей), частный сектор стоит от 800 рублей в сутки. Идеология Ирины Викторовны не позволяет делить детей на «своих» и «чужих». Помещения школы предоставлялись ей на безвозмездной основе. Руководители образовательных учреждений гг. Архангельска, Москвы, Санкт–Петербурга и других городов, министерство образования Архангельской области и другие в различных формах ходатайствовали перед школой по вопросу размещения. Также в школе не раз размещались и силовые спецгруппы охраны высокопоставленных лиц и т. д. Размещавшиеся на базе школы организованные группы «МГИМО», «МГУ», «АГТУ» («САФУ»), «Школа Интеллектуал» города Москва, «Соловецкая регата», «ежегодный фестиваль бардов», «Лицей № 1533», «Школа одаренных детей» города Архангельск и т. д. давно сотрудничают с Соловецкой школой и не только в летний период. В свою очередь соловецкие школьники получают возможность ежегодно бесплатно выезжать в летние физико-математические школы, участвовать в археологической экспедиции Херсонеса Таврического, посещать компьютерные курсы АГТУ, участвовать в образовательных поездках «школы одарённых детей», обучаться в вышеперечисленных вузах. На базе школы проводятся творческие и спортивные мастер-классы для детей, ведётся волонтерская деятельность на острове (участие в облагораживании территорий и зданий школы, помощь монастырскому хозяйству). Расширяется хозяйственная самостоятельность учреждения (Соловецкой школе безвозмездно передаются книги, спортивный инвентарь). В части превышающей финансирование учредителя, приобретаются и доставляются инструменты и оборудование, расходные материалы для текущего и косметического ремонта, устранения предписаний органов контроля. При нашем островном положении это очень важно, в первую очередь для детей. Среди многочисленных примеров этого: замена электрики в здании детского сада, современный ремонт кабинетов завуча, директора, учительской и т. п. И. В. Совалёва неоднократно просила учредителя содействовать в организации более цивилизованной формы размещения групп, помочь с юридическими нюансами. До нынешнего года школа всегда была готова к приему учащихся 1 го сентября! Пристальное внимание к Соловецкой школе в настоящее время было вызвано затянувшимся ремонтом, срывом сроков учебного процесса и фактом проживания в школе сторонних лиц. В. М. Мигунов, отвечающий за освоение денежных средств, контроль подрядчика объявляет об увольнении И. В. Совалёвой без объяснения причин! И. В. Совалёва была уволена с 3 октября 2011г., при этом бригады строителей проживают в зданиях МОУ «ССОШ» и по сей день (в условиях нашего острова не смогли найти других вариантов). Очевидно, что директора школы пытаются сделать «крайней» в бездарном освоении средств, выделенных на ремонт Соловецкой школы и детского сада. Когда давление на И. В. Совалёву и её последующее увольнение привели к сильному возмущению общественности, Д. В. Тарасов отрёкся от первоначальной цели сместить директора, подменив эту цель «идеей порядка». Созданная дестабилизированная обстановка вызвала поток заявлений об увольнении от членов коллектива школы. Просим Вас разобраться в сложившейся ситуации, обрисованной не только некоторыми родителями, но также учесть высказанное в этом письме мнение коллектива школы, внимательно отнестись к общественному мнению жителей поселка в целом и рассмотреть вопрос о сохранении за И. В. Совалёвой должности директора соловецкой школы.

И. В. Совалёва, 1962 г.р., мать 4 х детей, проработала в Соловецкой школе 22 года, из них 11 лет директором. С приходом на должность директора школы, И. В. Совалёва полностью стабилизировала ситуацию по «текучке кадров», которая до неё имела место быть. Несмотря на все тяготы проживания на острове и острые жилищные проблемы появилось много молодых специалистов, которые нашли своё призвание на новом месте работы, успешно влились с дружественную атмосферу рабочего коллектива. С проблемой «крыши над головой» приходится сталкиваться не только гостям школы и молодым приезжим специалистам, эти трудности не обошли стороной ни директора школы, ни его семью! Ирина Викторовна проживает в 3 х комнатной квартире с проходной комнатой общей площадью в 50,5 квадратных метров. В квартире, помимо И. В. Совалёвой и её мужа В. А. Совалёва, прописаны и проживают 4 ро их детей со своими семьями, 4 ро внуков (всего 14 человек). Эта ситуация вызвана полным отсутствием доступного жилья на острове в туристический сезон. При этом И. В. Совалёва никогда не жаловалась и не просила помощи в разрешении своей жилищной проблемы, хотя живёт в доме, который относится к категории ветхого жилья.

Популярность: 34% [?]

Categories: Кому на Руси?, События и комментарии | Метки: президент медведев, скандал, совалёва, соловки, школа | Комментарии отключены