За кого вы проголосовали бы на выборах мэра Архангельска, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье?

Василий Баданин (СР)

Надежда Виноградова (КПРФ)

Виктор Павленко

Лариса Сергеева (ЛДПР)

Не пойду на выборы Просмотреть результаты