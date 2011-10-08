Первый приехал. Партия «Яблоко» в Архангельске
На этой неделе в Архангельск приезжал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Предлагаю запись его интервью в рубрике «Свободный микрофон» в Интернет-эфире студии «Поморфильм».
Популярность: 35% [?]
На этой неделе в Архангельск приезжал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Предлагаю запись его интервью в рубрике «Свободный микрофон» в Интернет-эфире студии «Поморфильм».
Популярность: 35% [?]
АрхСвобода: Митрохин и Донской в студии ПоморФильма
http://arhsvoboda.ucoz.ru/news/arkhangelsk_rossija_novosti_jabloko/2011-10-05-2409
Если б не Донской, голосовал бы за Яблоко