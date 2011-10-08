Первый приехал. Партия «Яблоко» в Архангельске

Posted by Пётр Милейников on октября 6, 2011

На этой неделе в Архангельск приезжал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Предлагаю запись его интервью в рубрике «Свободный микрофон» в Интернет-эфире студии  «Поморфильм».

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2 комментария

  1. dgv:
    8-октября-2011 в 1:26

    АрхСвобода: Митрохин и Донской в студии ПоморФильма

    http://arhsvoboda.ucoz.ru/news/arkhangelsk_rossija_novosti_jabloko/2011-10-05-2409

  2. Писатель:
    6-октября-2011 в 10:56

    Если б не Донской, голосовал бы за Яблоко