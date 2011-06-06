Posted by Alexander Grevtsov on декабря 7, 2010

Сегодня прокуратура Архангельской области обратилась к населению региона с просьбой сообщать обо всех фактах ненадлежащего реагирования правоохранительных органов на сообщения о преступлениях. Понятно, что толчком к данному обращению послужило убийство 12 человек в Кущевской Краснодарского края и сращивания криминалитета и правоохранительных органов. И сейчас, по всей видимости, будет устроено несколько показательных процессов по всей России, главная цель которых – показать: милиция может находить преступников и в своей среде.

Но что нам предлагают прокурорские работники?

Органы прокуратуры обращаются ко всем жителям области, что о фактах ненадлежащего реагирования правоохранительных органов на сообщения о преступлениях, просьба сообщать в соответствующие районные и городские прокуратуры.

То есть главная мысль прокурорского «послания» – идите, досточтимые граждане, жаловаться туда, где вам уже отказали – в районную милицию, прокуратуру и так далее. В общем, предлагают снова пойти по замкнутому кругу: человек обратился в милицию, ему отказали в возбуждении, допустим, уголовного дела; обратился в прокуратуру, ему снова отказали… И вот ему снова предлагают пойти в ту прокуратуру, которая пару месяцев (ну, или пару лет – не суть важно) назад уже вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Смысл всего этого цирка? Смысла лично я не вижу, ибо прокуратуре де-факто предлагают после нового заявления гражданина высечь саму себя: «раньше состав преступления не усматривался, а теперь – усмотрелся».

Не пойдут люди. Не пойдут, ибо не будут уверены в результате таких проверок-перепроверок старых дел. В лучшем случае, дело действительно возбудят, но не потому, что состав преступления появился, а потому, что, например, отказавший сотрудник правоохранительных органов вышел на пенсию, ушёл в «конкурирующую контору» или просто умер. На него можно будет весить всех собак, ибо «он уже не наш». Но большинство обращений, как и прежде, будет похерено.

Так что тогда нужно сделать, чтобы люди поверили прокуратуре и пошли с заявлениями о «перепроверке» старых отказных материалов?

Мне кажется, ответ очевиден – нужно сделать людям «уникальное предложение». Как это?

А очень просто. Сегодня проверками соблюдения законности при отказе в возбуждении уголовных дел будут заниматься те же милиционеры, те же прокуроры, которые сами выносили отказные заключения по заявлениям. Они не будут писать «отказ в возбуждении уголовного дела признать незаконным», ибо тем самым они подставят себя или своих товарищей.

«Уникальность предложения» прокуратуры должна заключаться в том, что проверкой отказных материалов должны заниматься не прокуратуры, уже вынесшие отказ – любой работник прокуратуры будет покрывать своих «братьев по мундиру». А, допустим, специальная комиссия из Генпрокуратуры или (хотя бы) из прокуратуры области.

Взять, например, историю, о которой я рассказывал год назад. Как холмогорский фермер боролся с газовиками из «УралНефтеГазСтроя» и сотрудниками доблестной холмогорской милиции: сотрудники милиции вмешались в гражданско-правовой спор на стороне одного из оппонентов, при этом не имея на руках даже судебного решения, зашли на чужой земельный участок и обеспечили самоуправство газовиков на чужом земельном участке, таскали на буксире машину фермера… Произвол? Произвол!

Несколько раз об этой истории писали в «Правде Северо-Запада» и «МК в Архангельске», были репортажи на «Поморье», а воз и ныне там. Фермер прошёл все инстанции, вплоть до депутатов Госдумы, были на приёме у губернатора Михальчука, который пообещал «разобраться». Но всё закончилось ничём.

Например, обратился фермер в прокуратуру Архангельской области с заявлением. И что? Прокуратура спускает запрос в районную прокуратуру, которая сообщает, что «ничего не было».

Обратился депутат Госдумы в Генеральную прокуратуру, а Генпрокуратура обращается в областную, которая, естественно, пишет, что «ничего такого не было».

Причём доходило до смешного – в своих ответах прокурорские работники признают факты самоуправства со стороны милиционеров, что таскали машину против воли её хозяина на прицепе, заходили на чужой земельный участок без разрешения хозяина, обеспечивали вывоз имущества, находившегося на чужом земельном участке, но… состава преступления никогда не находили.

Так что все призывы нашей доблестной прокуратуры напоминают, скорее, фикцию, нежели попытку действительно изменить ситуацию. До тех пор, пока прокуратура не сделает «уникального предложения» гражданам, никто ей не доверится.Один раз люди уже доверились и милиции, и прокуратуре, но получили отлуп, а второй раз наступать на те же грабли – глупо.

Что ж, остаётся только ждать того самого «уникального предложения«.

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Categories: Особое мнение, События и комментарии | Метки: архангельск, кущевская, новости, произвол, прокуратура | 4 комментария