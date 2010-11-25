Posted by Alexander Grevtsov on ноября 16, 2010

Ну, вот почему в нашем царстве-государстве, когда речь идёт о какой-то государственной конторе, всё становится криво и косо?! Какая ещё модернизация, если при всех супер-пупер-навороченных технологиях определяющим остаётся человеческий фактор, который сводит «на нет» слова президента о модернизации.

Речь в данном посте пойдёт о Росреестре.

Понадобилось мне зарегистрировать право на квартиру. В собственность перешла уже давненько, но получить свидетельство о регистрации как-то не доводилось. И вот… решился.

Регистрацией права на недвижимое имущество занимается Росреестр.

Из теории вопроса, почерпнутой у профессионалов, удалось узнать, что есть две возможности сдать документы на регистрацию: 1. Отстоять «живую» очередь и отдать документы в тот же день, а затем получить свидетельство. Но я же цивилизованный человек, в очередях настоялся ещё в советские годы, а потому решил выбрать второй путь – предварительная запись на конкретное время. Не надо тратить целый день: пришёл и отдал документы. И всё. Никакой нервотрёпки, никакого стояния в очередях. Единственный минус – фактически надо дважды приходить для сдачи документов.

Окошко «Предварительная запись» в Росреестре встретило меня радостно: на стекле красовалось объявление «Предварительная запись на сдачу документов производится после 8 час. 30 минут». Успех моей операции – записи на удобное мне время – уже не вызывал сомнений: я пришёл в Росреестр я после 8.30 – около 12 часов, а значит записаться на приём мог, что называется, «влёгкую». Но не тут-то было.

Я увидел распахнутое настежь окно (под номером 13) и… никого за ним. Ждал 10 минут, 15… До перерыва осталось пять минут, три… начал нервничать, ведь я прекрасно понимаю, что обед для таких государственных учреждений – святое, и он вряд ли начнётся даже на минуту позже намеченного. Я попытался даже «вломиться» в соседнее окошко, но тут неожиданно на своё рабочее место вернулся «предварительный» молодой человек.

Вот только записывать меня он не стал. Слова, которые он произнёс, всегда в подобных случаях убивают: «Приходите записываться после 8.30». Логика железная: на часах – 12.25, но это не «после» 8.30. Это «до».

Выяснилось, что запись на приём документов «после 8.30″ ведётся недолго, пока не кончатся «талончики» и… в порядке «живой» очереди, от которой я хотел уйти….

Вот и получается, что вся предварительная запись в Росреестре – иллюзия, фарс. Фактически из двух возможных вариантов посещения Росреестра – в порядке «живой» очереди и в порядке предварительной записи – остался только один: «живая» очередь. Просто в одном случае надо стоять на сдачу документов, а в другом – стоять в очереди на предварительную запись.

Так что – какая ещё модернизация, Дмитрий Анатольевич?! Если сегодня мы не можем даже записаться на сдачу документов не только через Интернет, но и лично, придя в конторку под названием «Росреестр».

Интересно, что должно произойти, чтобы и в Росреестре и в других конторках задумались об удобстве тех, за счёт кого они кормятся.

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Categories: Реплика, События и комментарии | Метки: права, проблемы, регистрация, росреестр | 9 комментариев