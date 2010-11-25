Всё криво да косо
Ну, вот почему в нашем царстве-государстве, когда речь идёт о какой-то государственной конторе, всё становится криво и косо?! Какая ещё модернизация, если при всех супер-пупер-навороченных технологиях определяющим остаётся человеческий фактор, который сводит «на нет» слова президента о модернизации.
Речь в данном посте пойдёт о Росреестре.
Понадобилось мне зарегистрировать право на квартиру. В собственность перешла уже давненько, но получить свидетельство о регистрации как-то не доводилось. И вот… решился.
Регистрацией права на недвижимое имущество занимается Росреестр.
Из теории вопроса, почерпнутой у профессионалов, удалось узнать, что есть две возможности сдать документы на регистрацию: 1. Отстоять «живую» очередь и отдать документы в тот же день, а затем получить свидетельство. Но я же цивилизованный человек, в очередях настоялся ещё в советские годы, а потому решил выбрать второй путь – предварительная запись на конкретное время. Не надо тратить целый день: пришёл и отдал документы. И всё. Никакой нервотрёпки, никакого стояния в очередях. Единственный минус – фактически надо дважды приходить для сдачи документов.
Окошко «Предварительная запись» в Росреестре встретило меня радостно: на стекле красовалось объявление «Предварительная запись на сдачу документов производится после 8 час. 30 минут». Успех моей операции – записи на удобное мне время – уже не вызывал сомнений: я пришёл в Росреестр я после 8.30 – около 12 часов, а значит записаться на приём мог, что называется, «влёгкую». Но не тут-то было.
Я увидел распахнутое настежь окно (под номером 13) и… никого за ним. Ждал 10 минут, 15… До перерыва осталось пять минут, три… начал нервничать, ведь я прекрасно понимаю, что обед для таких государственных учреждений – святое, и он вряд ли начнётся даже на минуту позже намеченного. Я попытался даже «вломиться» в соседнее окошко, но тут неожиданно на своё рабочее место вернулся «предварительный» молодой человек.
Вот только записывать меня он не стал. Слова, которые он произнёс, всегда в подобных случаях убивают: «Приходите записываться после 8.30». Логика железная: на часах – 12.25, но это не «после» 8.30. Это «до».
Выяснилось, что запись на приём документов «после 8.30″ ведётся недолго, пока не кончатся «талончики» и… в порядке «живой» очереди, от которой я хотел уйти….
Вот и получается, что вся предварительная запись в Росреестре – иллюзия, фарс. Фактически из двух возможных вариантов посещения Росреестра – в порядке «живой» очереди и в порядке предварительной записи – остался только один: «живая» очередь. Просто в одном случае надо стоять на сдачу документов, а в другом – стоять в очереди на предварительную запись.
Так что – какая ещё модернизация, Дмитрий Анатольевич?! Если сегодня мы не можем даже записаться на сдачу документов не только через Интернет, но и лично, придя в конторку под названием «Росреестр».
Интересно, что должно произойти, чтобы и в Росреестре и в других конторках задумались об удобстве тех, за счёт кого они кормятся.
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Ага, все эти конторы связаны с чиновниками соответствующей госконторы-мамы – доходами делятся.
Напротив Росреестра видели сколько контор, которые за деньги готовы очень быстро всё оформить, как всё умно сделано, вот она модернизация!
Ещё про модернизацию. Недели две назад с большой помпой пошёл сюжет о приёмке рентгеномобиля. Было сказано много громких слов про модернизацию и заслугах руководства области. На самом деле это каменный век такие машины уже в семидесятых бегали по нашей области. Ресурс у них очень короткий-дороги плохие.
ребятушки, радуйтесь что в нашем госудрастве у вас еще есть повод ходить в РОСРЕЕСТР..значит не все еще у вас плохо….некторым и ходить то туда незачем…а вы мать вашу вс брюзжите и брюзжите…
стыдоба.
Дай тока 785 миллиончиков!!!
Будет у нас электронное ПРАВИТЕЛЬСТВО и Будет у нас ВСЁ!
Пусть Интернет-регистрацию сделают и все будет тип-топ. Зарегистрировался, тебе потом перезвонили – уточнили все и все… пришел, отдал, ушел.
А я в последний раз по телефону записывалась, начала звонить прямо с 8-30 )) Дозвонилась быстро и меня записали без проблем. Может, это дело случая?
Пробовал. Звонки принимают с 8.30, но до окончания всех талончиков трубку не берут, а потом говорят: «Талончики закончились…» И предлагают стоят в «живую» очередь. На слова: «Я не хочу тратить целый день» отвечают: «Ну, не целый день, а чуть меньше». Супер!
Позвонить и записаться не пробовал?
Вроде как ещё проще ))