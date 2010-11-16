Posted by Alexander Grevtsov on ноября 14, 2010

Полгода назад ОАО «Российские железные дороги» приняло решение об отмене прямого сообщения с одним из районных центров Архангельской области – Онегой. Решение мотивировано тем, что вагон, курсировавший между Онегой и Архангельском, убыточен, не заполняется пассажирами, а потому его следует отменить. И отменили.

После этого жители района взбунтовались, стали писать гневные письма в РЖД, в правительство области, всем, кому только можно. С просьбой вернуть поезд в РЖД обратилось и правительство области, но результата не было. РЖД молчало как партизан.

Люди потихоньку приспосабливались. Началось «освоение» автомобильного транспорта, что привело к резкому росту стоимости билетов на «автобусы». Но основным (несмотря на отмену прямого сообщения) всё равно оставалось железнодорожное сообщение – только с пересадкой в Обозерской. Однако оба варианта, мягко говоря, не идеальны: автомобильная дорога между Онегой и Архангельской существует только на бумаге, точнее находится в отвратительном состоянии, а путь по железной дороге с пересадками занимает теперь в полтора раза больше времени, чем прежде.

Но все потихоньку стали привыкать к существующему положению вещей и каждый выбирал свой путь.

Новую волну обсуждения поднял общественный совет предпринимателей Онежского района, обратившийся в начале ноября к областному правительству с просьбой решить проблему прямой связи районного центра с областным. Правительство области в очередной раз обратилось в РЖД, а РЖД в этот раз ответило что-то более конкретное, чем прежде.

13 ноября на сайт ИА «Регнум-Архангельские новости» опубликовано сообщение «СЖД: От Архангельска до Онеги дешевле добираться с пересадкой». Уже из заголовка ясна позиция филиала РЖД – Северной железной дороги: возврата прямого вагона между Онегой и Архангельском ожидать не стоит. Изменился только лейтмотив отмены: «Мы сделали благо жителям Онеги – теперь до Архангельска добраться дешевле».

Позиция СЖД – беспроигрышная и весьма перспективная. Ведь не секрет, что даже перевозки пассажиров с пересадками – убыточны. И через год-другой Северная железная дорога либо потребует субсидий из бюджета на их сохранение, либо… либо отменит все поезда на Онегу. И тогда Северной железной дороги будет не нужно придумывать что-то новое в обоснование отказа, нужно будет чуть-чуть подкорректировать сегодняшнюю позицию: «От Онеги до Архангельска пешком добраться можно вообще бесплатно».

Особенно актуально сегодняшние разборки выглядят в свете планируемого строительства в Онеге современного лыжного комплекса и попытки возрождения Онеги как лыжной базы сборной страны.

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Categories: Особое мнение, Реплика, События и комментарии | Метки: архангельск, новости, онега, поезд, проблемы, российские железные дороги | 5 комментариев