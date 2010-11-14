Posted by Пётр Милейников on ноября 12, 2010

С великим любопытством прочитал во вчерашней «Правде Севера» очередной спич спикера облсобрания Виталия Фортыгина. Помимо любимой темы – наезда на КПРФ, Виталий Сергеевич поразмышлял о как бы празднике – Дне народного единства. И с помощью статданных попытался показать, что праздник сей уже сегодня дюже популярен и любим народом. Мол, по данным фонда «Общественное мнение», аж 71% россиян его отмечает. «Что-то не так», – подумал я и решил найти первоисточник.

Во время поисков наткнулся на данные ВЦИОМ, из которых следует, что важным этот праздник считает всего 1% (!!!) россиян, правильное название праздника не знают 90% жителей России. Хорошая основа у праздника! Просто замечательная! Но может у фонда «Общественное мнение» другие данные?

Хорошо – ищу дальше. И нахожу! Вот данные фонда «Общественное мнение» о празднике «День народного единства» (в pdf) – см. фото. И там действительно фигурируют цифры, названные В.С. Фортыгиным. Единственное отличие – Виталий Сергеевич все перевернул с ног на голову.

Изучаем графики. Находим знакомые цифры, названные г-ном Фортыгиным. 71%. 26%. Смотрим расшифровку (в Excel это называется «легенда» к графику) и получаем, что (по данным фонда «Общественное мнение) 71% опрошенных россиян не собирались отмечать День народного единства. А Виталий Сергеевич убеждал нас, что 71% россиян планируют отмечать сей праздник. В действительности, по данным фонда, планировали отмечать праздник всего 19% опрошенных. Это официальные данные фонда «Общественное мнение».

С «легендой» о 26% Виталий Сергеевич справился успешно самостоятельно. Именно 26% россиян считают подобный праздник ненужным, считают нужным – всего 38% россиян (год назад их было 49%). Остальные 36% респондентов в ответ на вопрос о «нужности» праздника, видимо, пожимали плечами.

И в свете правильных данных о восприятии россиянами Дня народного единства, а не тех, что представил спикер облсобрания, весь его газетный спич полностью теряет смысл. Зачем писал? Виталий Сергеевич…

Ай-ай-ай…

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