Posted by Alexander Grevtsov on ноября 11, 2010

За навязываемые платные услуги компанию «МегаФон» уже штрафовали. Но когда об этом сообщают в новостях, всегда говоришь себе: «Да, фигня, со мной такого не будет». И вот на днях…

И вот на днях получаю от «МегаФона» sms-ку следующего содержания: «Сообщаем о переносе денежных средств в размере 32.16 рублей с лицевого счета заключенного вами договора № 30ХХ-R2 в связи с образовавшейся задолженностью по другому заключённому вами договору. Справки 0500″. А поскольку на моём счёте было именно 32 рубля и ещё 16 копеек, то счёт мой обнулился.

Думаю: «Что за фигня? Окромя основного, есть у меня ещё один номер «МегаФона», но им я не пользуюсь несколько лет – там нет абонентской платы, держу на счёте 1 копейку, чтоб не отключили. Откуда долги?».

Чтобы прояснить ситуацию, звоню по указанному в sms-ке номеру. Из трубки в течение нескольких минут слышатся сказки, как я важен им… Затем девушка-оператор сообщила мне гениальную вещь: оказывается, в феврале этого года я подключил себе платную услугу «Всегда на связи» с абонентской платой 70 копеек в сутки. Вот с февраля и накопился долг почти в 300 рублей, 32 из которых у меня списали 9 ноября.

На просьбу сообщить, когда я подал заявку на подключение, сообщить пункт договора, в котором прописано оказание данной платной услуги, девушка мне ничего вразумительного не сказала, порекомендовав обратиться в центр обслуживания клиентов, добавив, что «всё правильно, вы сами себе эту услугу заказали».

Обращаться в центр обслуживания, ну, совершенно никакого желания не было, а потому стал искать другие варианты связи с компанией для получения адекватной информации и принятия решения о возврате моих денег.

Один из них – он-лайн консультант на сайте «МегаФона». Я задал ему вопрос и получил ответ, что «мы не можем предоставить вам эту информацию». Замечательно! А какого фига вы вообще тогда работаете? Какова ваша функция?

Впрочем, после нескольких занудных «наводящих» вопросов о том, кто всё-таки может мне помочь в данной ситуации, удалось добиться от «он-лайн консультанта» электронного адреса службы работы с клиентами: customercare@megafonnw.ru.

Отправил по указанному адресу письмо следующего содержания:

Здравствуйте! Номера телефонов +7-921-ХХХ-ХХ-ХХ, +7-921-УУУ-УУ-УУ Абонент: ХХХ. Паспорт ХХХ. Вопрос: Сегодня 09 ноября 2010 г. в 12.41 с моего телефона (+7-921-УУУ-УУ-УУ) была списана сумма 32 рубля 16 копеек. Эта сумма списана в счёт якобы образовавшегося долга по телефонному номеру +7-921-ХХХ-ХХ-ХХ. Оператор по тел. 0500 пояснил, что списание произведено ввиду образования задолженности за пользование услугой «Всегда на связи» на номере +7-921-ХХХ-ХХ-ХХ и отключил её. Прошу сообщить мне: 1. Когда эта услуга была подключена мне в бесплатном режиме? 2. Когда я подал заявку на подключение этой платной услуги? 3. Когда я был уведомлен о том, что эта услуга является платной? 4. Когда эта услуга была подключена в платном режиме? Если эта ПЛАТНАЯ услуга подключена компанией самостоятельно, прошу пояснить на каком основании? Особо прошу: вернуть деньги на мой лицевой счёт, не дожидаясь обращения в ФАС и другие надзорные органы. С уважением!

На удивление через час примерно мне пришёл ответ следующего содержания:

Добрый день, Александр Викторович. Спасибо за Ваше письмо. Услуга «Всегда на связи» по номеру +7921ХХХХХХХ предоставляется с 07.09.2009. Услуга была подключена ошибочно, автоматически Компанией Мегафон. По Вашему номеру составлен запрос, о возврате денежных средств в размере 282 рублей 36 копеек, в соответствующий департамент Компании. Примите, пожалуйста, искренние извинения за доставленные неудобства от лица всей нашей Компании. С Уважением, Алина Иваниско Контактный Центр Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон».

После прочтения данного письма единственные слова, которые крутились в моей голове, были, в основном, нецензурными. Самые приличные: «Какого хрена эти чудаки заставляют меня тратить время на возврат МОИХ денег?!».

Хорошо. Стал ожидать, когда же всё-таки досточтимая компания «МегаФон» вернёт деньги на мой лицевой счёт. Прошло больше суток – деньги на счёт так и не возвращены. Ни копейки. А если учесть, что на счёте у меня 0 рублей 00 копеек, то ни позвонить, ни sms отправить с телефона невозможно. И пополнять счёт бесполезно – положенные деньги будут списаны в счёт погашения «долга».

Вот я и думаю – всё-таки стоит написать жалобу в ФАС. На этот раз 15-тысячным штрафом «МегаФон» не отделается.

Ну, вот, почему из-за каких-то чудаков я должен тратить своё время на возврат моих денег?!

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Categories: События и комментарии, Шиза | Метки: мегафон, мошенничество, навязывание платных услуг | 9 комментариев