«МегаФон» взялся за старое
За навязываемые платные услуги компанию «МегаФон» уже штрафовали. Но когда об этом сообщают в новостях, всегда говоришь себе: «Да, фигня, со мной такого не будет». И вот на днях…
И вот на днях получаю от «МегаФона» sms-ку следующего содержания: «Сообщаем о переносе денежных средств в размере 32.16 рублей с лицевого счета заключенного вами договора № 30ХХ-R2 в связи с образовавшейся задолженностью по другому заключённому вами договору. Справки 0500″. А поскольку на моём счёте было именно 32 рубля и ещё 16 копеек, то счёт мой обнулился.
Думаю: «Что за фигня? Окромя основного, есть у меня ещё один номер «МегаФона», но им я не пользуюсь несколько лет – там нет абонентской платы, держу на счёте 1 копейку, чтоб не отключили. Откуда долги?».
Чтобы прояснить ситуацию, звоню по указанному в sms-ке номеру. Из трубки в течение нескольких минут слышатся сказки, как я важен им… Затем девушка-оператор сообщила мне гениальную вещь: оказывается, в феврале этого года я подключил себе платную услугу «Всегда на связи» с абонентской платой 70 копеек в сутки. Вот с февраля и накопился долг почти в 300 рублей, 32 из которых у меня списали 9 ноября.
На просьбу сообщить, когда я подал заявку на подключение, сообщить пункт договора, в котором прописано оказание данной платной услуги, девушка мне ничего вразумительного не сказала, порекомендовав обратиться в центр обслуживания клиентов, добавив, что «всё правильно, вы сами себе эту услугу заказали».
Обращаться в центр обслуживания, ну, совершенно никакого желания не было, а потому стал искать другие варианты связи с компанией для получения адекватной информации и принятия решения о возврате моих денег.
Один из них – он-лайн консультант на сайте «МегаФона». Я задал ему вопрос и получил ответ, что «мы не можем предоставить вам эту информацию». Замечательно! А какого фига вы вообще тогда работаете? Какова ваша функция?
Впрочем, после нескольких занудных «наводящих» вопросов о том, кто всё-таки может мне помочь в данной ситуации, удалось добиться от «он-лайн консультанта» электронного адреса службы работы с клиентами: customercare@megafonnw.ru.
Отправил по указанному адресу письмо следующего содержания:
Здравствуйте!
Номера телефонов +7-921-ХХХ-ХХ-ХХ, +7-921-УУУ-УУ-УУ
Абонент: ХХХ.
Паспорт ХХХ.
Вопрос:
Сегодня 09 ноября 2010 г. в 12.41 с моего телефона (+7-921-УУУ-УУ-УУ) была списана сумма 32 рубля 16 копеек. Эта сумма списана в счёт якобы образовавшегося долга по телефонному номеру +7-921-ХХХ-ХХ-ХХ. Оператор по тел. 0500 пояснил, что списание произведено ввиду образования задолженности за пользование услугой «Всегда на связи» на номере +7-921-ХХХ-ХХ-ХХ и отключил её. Прошу сообщить мне:
1. Когда эта услуга была подключена мне в бесплатном режиме?
2. Когда я подал заявку на подключение этой платной услуги?
3. Когда я был уведомлен о том, что эта услуга является платной?
4. Когда эта услуга была подключена в платном режиме?
Если эта ПЛАТНАЯ услуга подключена компанией самостоятельно, прошу пояснить на каком основании?
Особо прошу: вернуть деньги на мой лицевой счёт, не дожидаясь обращения в ФАС и другие надзорные органы.
С уважением!
На удивление через час примерно мне пришёл ответ следующего содержания:
Добрый день, Александр Викторович.
Спасибо за Ваше письмо.
Услуга «Всегда на связи» по номеру +7921ХХХХХХХ предоставляется с 07.09.2009. Услуга была подключена ошибочно, автоматически Компанией Мегафон. По Вашему номеру составлен запрос, о возврате денежных средств в размере 282 рублей 36 копеек, в соответствующий департамент Компании.
Примите, пожалуйста, искренние извинения за доставленные неудобства от лица всей нашей Компании.
С Уважением, Алина Иваниско
Контактный Центр
Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон».
После прочтения данного письма единственные слова, которые крутились в моей голове, были, в основном, нецензурными. Самые приличные: «Какого хрена эти чудаки заставляют меня тратить время на возврат МОИХ денег?!».
Хорошо. Стал ожидать, когда же всё-таки досточтимая компания «МегаФон» вернёт деньги на мой лицевой счёт. Прошло больше суток – деньги на счёт так и не возвращены. Ни копейки. А если учесть, что на счёте у меня 0 рублей 00 копеек, то ни позвонить, ни sms отправить с телефона невозможно. И пополнять счёт бесполезно – положенные деньги будут списаны в счёт погашения «долга».
Вот я и думаю – всё-таки стоит написать жалобу в ФАС. На этот раз 15-тысячным штрафом «МегаФон» не отделается.
Ну, вот, почему из-за каких-то чудаков я должен тратить своё время на возврат моих денег?!
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Ой, это случается у всех операторов, но правда со мной на Мегафоне такого не было, а вот на Билайне постоянно, поэтому поменял оператора.
Eugenio, а при чём здесь консультант, она предоставляет только инфо, а не отвечает за предоставляемые услуги.
гандоны – этот мегафон
Это дело опубликовали во вкладке «АиФ в Архангельске», если что. Только зачем-то не указали фамилию человека направившего автору ответное письмо. Чобыэта? Страна должна знать своих героев.
Ха, даже на Еле2 весной пытались такое провернуть.
в мтс такая же хрень – услуга «гудок»
поэтому я не пользуюсь услугами мегафона уже 7 лет и никогда не буду впредь
У меня два телефона, мегафон только на входящие, так как вызванить у этих уродов стольник в день – обычное дело, на TELE 2 стольника на неделю, а то и две хватает.
ехать, шурик, отсуда надо!!! и чем скорее, тем лучше