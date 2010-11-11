Posted by Alexander Grevtsov on октября 28, 2010

Господа! Дамы! Дорогие товарищи! В последнее время я не могу понять, почему мы так недовольны губернатором? Почему мы не верим в то, что наша жизнь улучшается?! Мы должны слушать и слышать нашего голову, должны верить ему беззаветно! Вот и вчера в газете «Невское время» появилась публикация, служащая неопровержимым доказательством улучшения качества нашей жизни. Чтобы вы, уважаемые посетители блога, наконец-то поверили нашему губернатору, узнали об улучшениях в вашей жизни, я позволю себе опубликовать сей материал полностью. Надеюсь, после его прочтения вы поменяете своё мнение о том, что делает губернатор в нашей области. Итак…

Специальный корреспондент «НВ» Сергей Тачаев продолжает свои путешествия по Северо-Западу России. На этот раз он посетил Архангельскую область, где встретился с губернатором региона и мэром областного центра, побывал на заводе «Севмаш» и в деревне Малые Корелы, музее под открытым небом.

– Илья Филиппович, аналитики из «Клуба регионов» поставили Архангельскую область на 82-е, предпоследнее место среди субъектов РФ по финансовой эффективности управления регионом. Позади только Калмыкия…

– Назову эту оценку некорректной. Дело в том, что по ключевым индексам Министерства регионального развития мы находимся не «в хвосте», а в списке лидеров. По данным этого министерства, сводный индекс реального сектора экономики в Архангельской области за первые полгода превысил среднероссийский показатель и составил 108,2 процента – это 14-е место. По темпам роста промышленного производства (121,4 процента) Архангельская область вошла в двадцатку лучших регионов и занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе. По сводному же индексу социально-экономического положения регионов область в первой тридцатке.

– Но откуда тогда взялось это 82-е место?

– Просто некоторые экономисты критикуют наш «архангельский социализм». «Минусы» нам поставили по тем показателям рейтинга, в которых посчитали Архангельскую область излишне «социально ориентированной». Фактически нас обвинили в том, что власть верстает социальный бюджет, задача которого – дать возможность людям как можно легче пережить кризис. А я, напротив, считаю, что самой главной заслугой региональной исполнительной власти в 2009 году стало именно сохранение ее обязательств перед населением. По-моему, Архангельская область – единственный субъект Федерации, который в кризисный год не снизил свои социальные обязательства даже на рубль. Более того, в 2009 году мы не подняли тарифы на тепло, они сохранились на уровне 2008 года. Расходы предприятий ЖКХ возмещались из областного бюджета. За это нам тоже поставили «минус»…

– Архангельская область крупнее Франции, хотя там живет более 60 миллионов человек, а на Поморской земле – всего 1,2 миллиона, – отмечает глава Поморья. – Наши расстояния с севера на юг и с востока на запад исчисляются тысячами километров. Во многих отдаленных населенных пунктах живет по 200–700 человек, которым власть обязана своевременно доставить топливо, продукты питания, медикаменты и все необходимое для нормальной жизни в северных широтах. Перед каждым зимним сезоном регион вынужден завозить 10 миллионов тонн условного топлива, доставлять уголь и мазут в труднодоступные населенные пункты. Большие расстояния сказываются на цене пребывания человека на Севере, которая несоизмеримо выше, чем в средней полосе или на юге страны. При этом себестоимость потребляемых энергоресурсов в области намного выше, чем тарифы для населения. Эту разницу гасит областной бюджет, а мне как губернатору эксперты «Клуба регионов» пишут очередной «минус» в рейтинг финансовой эффективности. Но если бы мы ради высоких позиций в рейтинге рубанули сплеча и заявили: «Товарищи, не будет никакого перекрестного субсидирования, вы будете оплачивать услуги ЖКХ по полной!» – в Поморье началась бы революция. Местные жители зарабатывают не столько, чтобы безболезненно платить 10–12 тысяч рублей коммунальных платежей за двухкомнатную квартиру. Я считал и считаю, что надежная социальная защита, особенно в трудный посткризисный период, гораздо важнее любых рейтингов.

Кстати, ни у одного субъекта РФ нет такого пакета социальных гарантий, как в Архангельской области. Из-за сотен поселков и деревень, специализирующихся на заготовке и переработке леса, регион давно называют «всесоюзной лесопилкой». В этих небольших поселках вместо минимальных по стандарту 150 учеников в отдаленных районах за парты садится по 20–30 школьников. Но мы обязаны оплачивать труд учителей в малокомплектных школах по всем предметам, иначе получим неграмотных, неприспособленных к взрослой жизни выпускников. А ведь это тоже называют «неэффективностью расходования бюджетных средств». Конечно, можно закрыть малокомплектные школы и создать одно большое образовательное учреждение, но тогда детям пришлось бы добираться до него по три-четыре часа. Считаю это ненормальным.

Уточню – текущее 82-е место в рейтинге я не сваливаю только на внешние обстоятельства – есть над чем поработать и правительству региона, и мне самому. Но давайте не делать из отчетов самоцель.

– Не завидуете ли вы своим коллегам из НАО с его обширными залежами энергоресурсов?..

– Есть такой момент. Ведь в поморской земле кроме бокситных руд есть лишь две неразработанные алмазные трубки. Газа и нефти в Архангельской области нет, зато их в избытке в Ненецком автономном округе. По административному делению НАО входит в состав нашей области, но при этом имеет автономную, «сепаратную» экономику, ведет самостоятельную хозяйственную деятельность. Правительству области федеральный центр поручил выполнять государственные функции на территории НАО за счет общих доходов. При этом он разрешил автономному округу оставлять почти всю прибыль у себя! Характерный пример. Недавно мы подняли своим бюджетникам зарплату на 6 процентов, а руководители Ненецкого округа – сразу на 21 процент. Судя по всему, перед объединением наших регионов они сели и подумали, как сделать приоритетом свои интересы. Повышенные социальные гарантии власти НАО закрепили местным законом. А деньги на их исполнение должны выделяться из бюджета Архангельской области. Молодцы, я поступил бы точно так же. Сложилась парадоксальная ситуация: Архангельская область и НАО живут как отдельные хозяйствующие субъекты, но статистику ведут совместную. По документам получается, что у нас есть и нефть, и газ.

– Ваш коллега, глава республики Коми Вячеслав Гайзер, большие надежды связывает со строительством и запуском новой железнодорожной ветки «Белкомур»: Белое море – Коми – Урал. 800-километровая трасса позволит вывезти с территории Коми к портам Белого моря всю таблицу Менделеева, которая залегает в недрах этой республики. А что даст новая стратегическая дорога, которая, к сожалению, будет построена только лет через десять, вашему региону?

– Эта железнодорожная магистраль очень поможет экономике Поморского края, оживит сразу треть его территории. Наши северо-восточные лесосеки неподалеку от границы с Коми смогут дополнительно производить

2,5 миллиона кубометров сырья, которые сегодня невозможно достать лесовозами. Транспортное плечо с территории Пермского края и Урала до Архангельска сократится сразу на 500 километров. «Белкомур» автоматически даст импульс для строительства в областном центре глубоководного грузового порта, мощный толчок получит транспортная инфраструктура. Я неоднократно поднимал вопрос о строительстве «Белкомура» перед президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым и председателем правительства РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Прокладка магистрали стоимостью 100 миллиардов рублей включена в программу развития транспортной системы России до 2020 года. К сожалению, строительство дороги начнется после 2014 года, когда завершится зимняя Олимпиада в Сочи. Возведение олимпийских объектов – очень дорогое удовольствие, и резервные средства бюджета страны сегодня направляются именно на эти цели. Но мы подождем. «Белкомур» сделает экономику Архангельской области очень привлекательной. Инвесторы встанут к нам в очередь.

– Как у вас в регионе с занятостью?

– Уровень безработицы в Архангельской области – 2,2 процента. Это лучший показатель по СЗФО и соответствует среднероссийскому уровню. Еще в начале 2010 года показатель был на отметке 2,9 процента, но рядом организационных мероприятий «среднюю температуру по безработице» нам удалось сбить. В регионе используются новаторские формы приобщения людей к труду. Например, мы используем мобильные пункты занятости, на которых специалисты разъезжают по области и рекрутируют безработных. Архангельская область сумела сохранить систему ПТУ, что может стать важным конкурентным преимуществом на рынке труда. Ведь в сегодняшней России наблюдается избыток менеджеров, юристов и маркетологов, а толкового токаря или фрезеровщика из-за краха системы профессионально-технического образования днем с огнем не найти. В нашем регионе есть государственный заказ на подготовку специалистов рабочих профессий. На эти цели областной бюджет ежегодно резервирует почти 1,5 миллиарда рублей.

– Тем не менее в этом году в Архангельске резко выросла митинговая активность населения. Люди требуют повысить МРОТ до прожиточного минимума. Реально ли это и сколько потребуется средств, чтобы выполнить это условие?

– Архангелогородцы имеют право выражать свою точку зрения, в том числе и громко, – ничего страшного в этом нет. Я сам в незабвенных 1991 и 1993 годах участвовал в митингах, пробовал себя в роли оратора. Считаю, что, если руководитель уважает людей, которые выражают свою волю именно таким образом, он должен терпеть. Конечно, неприятно слушать обвинения, особенно незаслуженные, но, если у людей есть боль и они высказывают ее не противоречащим закону способом, надо уметь их слушать и постараться решить проблему. Повысить МРОТ с 5329 до 7700 рублей, как этого требуют организаторы митингов и пикетов, можно только одним способом – полностью сняв всю социальную нагрузку и все социальные обязательства с регионального бюджета. Мы не пойдем на такой шаг не только из-за дефицита средств в областном бюджете. Повысив в 2009 году нижнюю планку зарплаты с 4500 до 5329 рублей, мы затратили 900 миллионов бюджетных рублей. Наш регион одним из первых увеличил МРОТ. Зарплата самых низкооплачиваемых категорий – нянечек, санитарок, уборщиц – повысилась сразу на 23 процента. Примерно в такую же сумму обойдется новое повышение МРОТ до прожиточного минимума. Но если самые низкооплачиваемые категории трудящихся начнут зарабатывать почти 8 тысяч рублей, вполне обоснованно начнут просить добавки и чуть более обеспеченные бюджетники. Образуется финансовый ком, с которым областной бюджет попросту не справится. И это реальность, которую надо учитывать.

блиц

Ваш любимый…

– Фильм?

– Как и у космонавтов – «Белое солнце пустыни».

– Книга?

– Могу показаться старомодным, но до сих пор люблю книги, которыми зачитывался в юности: «Таис Афинская» и «Лезвие бритвы» Ивана Ефремова.

– Актер, актриса?

– Армен Джигарханян и Лариса Голубкина.

– Исторический деятель?

– Петр I.

– Военачальник?

– Александр Македонский.

– Напиток?

– Брусничный морс.

– Блюдо?

– Обожаю вареную говядину на кости, например грудинку для борща. Я очень люблю кости.

– Футбольная команда.

– ЦСКА.

– Время суток?

– С 8 до 10 утра. Я – ярко выраженный жаворонок, приезжаю на службу в 7 утра.

– Страна, кроме России?

– Австрия. Это первая страна, которую я увидел как турист. Очень понравились Австрийские Альпы.

Первоисточник: газета «Невское Время».