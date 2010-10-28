Posted by Alexander Grevtsov on октября 27, 2010

На сайте горсовета появилась замечательная новость. Вот она: «Борис Климов принял участие в публичных слушаниях«. Видать с деятельностью в горсовете совсем туго, если на сайте стали появляться такие новости.

Позволю привести текст информационного сообщения полностью:

Вчера в нашем городе прошли публичные слушания по проекту «О внесении изменений и дополнений в решение АГСД от 25.05.2009 №872 «Об утверждении Генерального плана МО «Город Архангельск». Депутат Архангельского городского Совета депутатов, член постоянной комиссии по экономике, собственностью и предпринимательству Борис Климов принял активное участие в данных публичных слушаниях.

После прочтение так и хочется спросить: «И чаво?». Неужели писать совсем не о чём? Следующая новость будет о том, как депутат пообедать сходил?

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Categories: Шиза | Метки: архангельск, городской совет, климов, новости | 5 комментариев