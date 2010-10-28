И чаво?!

Posted by Alexander Grevtsov on октября 27, 2010

На сайте горсовета появилась замечательная новость. Вот она: «Борис Климов принял участие в публичных слушаниях«. Видать с деятельностью в горсовете совсем туго, если на сайте стали появляться такие новости.

Позволю привести текст информационного сообщения полностью:

Вчера в нашем городе прошли публичные слушания по проекту «О внесении изменений и дополнений в решение АГСД от 25.05.2009 №872 «Об утверждении Генерального плана МО «Город Архангельск». Депутат Архангельского городского Совета депутатов, член постоянной комиссии по экономике, собственностью и предпринимательству Борис Климов принял активное участие в данных публичных слушаниях.

После прочтение так и хочется спросить: «И чаво?». Неужели писать совсем не о чём? Следующая новость будет о том, как депутат пообедать сходил?

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Category Categories: Шиза  |  Tag Метки: , , ,  |  Comments 5 комментариев

5 комментариев

  1. Егорий:
    28-октября-2010 в 19:29

    А почему именно Климов? Почему ОН принял АКТИВНОЕ участие именно в ДАННЫХ слушаниях? В всех прочих он был пассивным или вообще отстутствовал? Вот сколько вопросов можно задать по никакой информации.

  2. Александр:
    28-октября-2010 в 10:50

    Это что-то с чем-то.Касается зелёных зон города.В Цигломени они уже парк обустроили и рябины посадили.Чтоб им так жить.Авалиани,Климов,Хоткновский во главе с Ухиным.Аулыбочка о многом говорит.

  3. Горожанин:
    28-октября-2010 в 9:11

    Не трогайте депутатов!
    Они впали в ДУМУ о САМООБЛОЖЕНИИ!

  4. не просто так:
    28-октября-2010 в 9:01

    Скоро дойдут до такхи новостей: «ПОсле тяжелых размышлений о судьбе Архангельска депутат Борис Климов сходил в туалет»

  5. Sergey:
    28-октября-2010 в 8:44

    Вот – работают же люди!