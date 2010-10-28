Posted by Alexander Grevtsov on октября 27, 2010

В начале октября глава Правительства РФ Путин принял у себя в кабинете губернатора Архангельской области Михальчука. Владимир Владимирович был, по-видимому, не в очень хорошем расположении, а потому не шутил, по руке губернатора не похлопывал.

Зачем встречались? Я так и не понял. Ну, это, может, я такой непонятливый.

Единственная мысль, которая врезалась в голову: не только с картоном у нас всё хорошо, но и вообще – экономика Поморья переживает наибурнейший подъём. Поднимается на доселе невиданные высоты. Справились без «Виагры» даже!

Позволю процитировать диалог Путина и Михальчука с официального сайта областного правительства:

И.Ф. Михальчук: И сегодня индекс роста производства составил 121 процент по отношению к предыдущему году. Это очень значительно. В.В. Путин: Это промышленное производство или региональный продукт? И.Ф. Михальчук: Это общий коэффициент роста промышленного производства.

Можно порадоваться даже за экономику нашей области. И я даже порадовался… Радовался аккурат со 2 октября и до сегодняшнего дня. Грешным делом, я подумал: «что-то я в жизни упустил, критичность натуры подвела». Но радоваться за любимую область меньше не стал. И вот сегодня…

И вот сегодня меня постигло большое разочарование. И причиной разочарования стало ИА «Регнум». Точнее, не само агентство, а информация, опубликованная на его ленте. Выглядит эта информация следующим образом:

Мягко говоря, ситуация у нас гораздо хуже, чем рассказывал губернатор премьеру! ГОРАЗДО хуже!

А как же 21%, о котором говорил Михальчук?! Где он?! Почему Владимир Владимирович, как это было в марте, не стал показывать, что ситуацию в Архангельской области он знает лучше губернатора?! Где оно – нежное похлопывание по руке при попытке водить главу правительства за нос?! Ответов на эти вопросы я найти не могу.

В общем, после сегодняшней публикации «Регнума» по октябрьской встрече Путина и Михальчука стало ещё больше вопросов, чем было сразу после встречи. Ведь очевидно, что Путин должен был знать про реальные 3,3% роста промышленного производства – почти в семь раз меньше, чем объявленный Михальчуком 21%. Но почему в этот раз премьер на стал ёрничать по поводу фантазий губернатора?

В этой связи карикатура, опубликованная на сайте «АрхСвобода», в общем-то, находит своё подтверждение.

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Categories: Особое мнение, Реплика, События и комментарии | Метки: архангельск, встреча, картон, михальчук, новости, путин | 5 комментариев