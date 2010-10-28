Не про картон, но всё же…
В начале октября глава Правительства РФ Путин принял у себя в кабинете губернатора Архангельской области Михальчука. Владимир Владимирович был, по-видимому, не в очень хорошем расположении, а потому не шутил, по руке губернатора не похлопывал.
Зачем встречались? Я так и не понял. Ну, это, может, я такой непонятливый.
Единственная мысль, которая врезалась в голову: не только с картоном у нас всё хорошо, но и вообще – экономика Поморья переживает наибурнейший подъём. Поднимается на доселе невиданные высоты. Справились без «Виагры» даже!
Позволю процитировать диалог Путина и Михальчука с официального сайта областного правительства:
И.Ф. Михальчук: И сегодня индекс роста производства составил 121 процент по отношению к предыдущему году. Это очень значительно.
В.В. Путин: Это промышленное производство или региональный продукт?
И.Ф. Михальчук: Это общий коэффициент роста промышленного производства.
Можно порадоваться даже за экономику нашей области. И я даже порадовался… Радовался аккурат со 2 октября и до сегодняшнего дня. Грешным делом, я подумал: «что-то я в жизни упустил, критичность натуры подвела». Но радоваться за любимую область меньше не стал. И вот сегодня…
И вот сегодня меня постигло большое разочарование. И причиной разочарования стало ИА «Регнум». Точнее, не само агентство, а информация, опубликованная на его ленте. Выглядит эта информация следующим образом:
«В Архангельской области рост объемов промышленного производства за девять месяцев 2010 года по сравнению с тем же периодом 2009 года составил 3,3%. Это на 5,5% ниже, чем в среднем по Северо-Западному Федеральному округу, сообщили в Росстате».
Мягко говоря, ситуация у нас гораздо хуже, чем рассказывал губернатор премьеру! ГОРАЗДО хуже!
А как же 21%, о котором говорил Михальчук?! Где он?! Почему Владимир Владимирович, как это было в марте, не стал показывать, что ситуацию в Архангельской области он знает лучше губернатора?! Где оно – нежное похлопывание по руке при попытке водить главу правительства за нос?! Ответов на эти вопросы я найти не могу.
В общем, после сегодняшней публикации «Регнума» по октябрьской встрече Путина и Михальчука стало ещё больше вопросов, чем было сразу после встречи. Ведь очевидно, что Путин должен был знать про реальные 3,3% роста промышленного производства – почти в семь раз меньше, чем объявленный Михальчуком 21%. Но почему в этот раз премьер на стал ёрничать по поводу фантазий губернатора?
В этой связи карикатура, опубликованная на сайте «АрхСвобода», в общем-то, находит своё подтверждение.
Популярность: 86% [?]
Да там в сущности все равно, что говорить. У Путина на столе полный анализ есть, если он работает, а не дурака валяет. Ведь это последняя глупость ждать известий от косноязычного подчиненного. Ведь пока 80 губернаторов выслушаешь, год закончится.
Все эти встречи не более чем театр, где ничего не значащие слова, да еще и перевираются. Скорее всего тут проверка верноподданности и низкого уровня назначенного (не дай бог не поумнел ли с последнего раза).
Почитайте «Невское время» за 27 сентября. Там интервью Мих-ка корреспонденту «НВ». Он там такое наговорил: и зарплату бюджетникам уже поднял, и индекс производства, и митинги поддерживает, и собирается править и после олимпиады в Сочи и т. д.
Как вам фраза » Возведение олимпийских объектов очень дорогое удовольствие (наверное как и строительство школы в Осетии, прим. автора).. Но мы будем ждать. «Белкомур» сделает экономику АО очень привлекательной. Инвесторы встанут к нам в очередь.
Вот как! Будем терпеть! Не так долго осталось.
Видать плохо поработала пресс-служба Губернатора, раз столько ляпов пропустила. Но как говорится, что написано пером, не вырубишь топором.
Предлагаю перепечатать материал на сайте для ревизии Федералов.
МИф просто запутался в показаниях… Там же в Регнуме: «Ранее ИА REGNUM Новости сообщало, в июне 2010 года по сравнению с июнем 2009 года индекс производства в Архангельской области составил 106,6 %. То есть объемы производства повысились на 6,6%. Это повышение также в основном обусловлено ростом объемов обрабатывающие производства. Тогда они повысились на 21%».
То есть он «случайно» перепутал динамику в обработке в июне с общим индексом.
МИФ и в словах путается: «индекс роста производства», вместо «рост индекса производства». А как он насчитал 121%? Как говорится «расчёт – в студию».
Да, карикатура отличная! молодцы