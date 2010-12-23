Первый пошёл…
В конце прошлой недели на обращение главы Вельского района Алексея Смелова, выступившего в поддержку губернатора Архангельской области, ответил первый глава муниципального образования. Прокомментировал обращение Смелова мэр Северодвинска Михаил Гмырин. Причём, создаётся впечатление, что писал он его через силу, нехотя…
Впрочем, начать хотелось бы с другого…
Прошло уже две недели с того дня, как глава Вельского района обратился к жителям Архангельской области. Две недели. Напомню, глава МО «Вельский район» не только боготворил своего любимого губернатора, но и просил своих коллег – глав других муниципальных образований подписать аналогичные письма-»илейки» в поддержку действующего губернатора. Мол, губернатор (имя указано не было) хороший, он поднял нашу область с колен.
Две недели прошли… за это время, кто как только не изгалялся, кто как только не ёрничал по поводу обращения главы Вельского района. Но при этом все ожидали главного – реакции других глав. Как они отреагируют на «предложение, от которого нельзя отказаться»? Кто первым бросится на выручку любимому главе региона?
При этом все наблюдатели сходились в одном: г-н Смелов своим обращением подставил глав муниципальных образований. Поддержишь обращение – потеряешь доверие в глазах жителей области и своих избирателей, не поддержишь – можешь лишиться поддержки, в том числе финансовой, из области.
Первым не выдержал мэр Северодвинска Гмырин. И хотя сегодня его обращение многие воспринимают, как поддержку смеловских слов, в нём не всё так однозначно.
В отличие от Смелова, мэр Гмырин сразу назвал имя губернатора, о котором ведёт речь (кстати, в тексте Смелова спустя полторы недели также появилось имя губернатора, но, как говорится, «задним числом» – лишь после «пинков» общественности: «кого поддержал-то?». – Прим. авт.). И выяснилось, что речь шла действительно об Илье Михальчуке. При этом с полным правом назвать гмыринское обращение письмом поддержки нельзя.
Письмо Гмырина можно условно разбить на две части.
В первой части письма речь идёт о том, что губернатор Архангельской области Михальчук пришёл не на «поле непаханное», а на основу, заложенную его предшественниками. Гмырин ничего не стал расписывать про упавший уровень коррупции в регионе, но весьма недвусмысленно заметил: «правовую оценку недоработок властей любого уровня могут дать только компетентные органы». А что говорят компетентные органы по поводу сотрудников областного правительства, ставленников губернатора, его назначенцев в мэрии Архангельска известно давно. Более того, по отдельным делам уже вынесены приговоры суда. Про якутское прошлое губернатора промолчим.
А во второй части письма г-н Гмырин пишет о том, какую поддержку оказывает губернатор Северодвинску. Правда, из реальных дел указаны всего лишь два – открытие кадетской школы и муниципальная программа по выделению субсидий молодым семьям на приобретение жилья. Всё остальное – «обсуждались», «уделял внимание», «стараемся», «есть понимание», «продуктивный диалог» и т.д. То есть никаких конкретных дел за два года с участием областной власти в Северодвинске не делалось! Да и создание муниципальной программы по жилью для молодых семей в заслугу области тоже можно поставить с большой натяжкой. Маловато будет! Так что оценка губернатору, в действительности, дана не самая положительная.
В общем, стоит ожидать, что глава Северодвинска стал первым, но, по всей видимости, не последним руководителем муниципального образования, выступившим то ли в поддержку, то ли не в поддержку губернатора. И нельзя исключать, что и во всех последующих обращениях главы муниципалитетов будут соревноваться в словоблудии и попытке запрятать свои настоящие мысли за высокие слова о достижениях в районах.
А вообще: интересно было бы услышать и от г-на Гмырина, и от всех последующих глав одну из двух простых фраз: «Я поддерживаю губернатора» или «Я не поддерживаю губернатора». Эти слова, как и слова «Я люблю тебя» произнести крайне сложно, но от этого зависит будущее. В данном случае, будущее области и конкретного главы района и региона в целом.
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Ответ Смелова интернет-пользователям
В Архангельской области только-только улеглись страсти по поводу скандального обращения в поддержку губернатора Архангельской области главы Вельского района Алексея Смелова, как он сам снова подливает масла в огонь.
Буквально недавно в сети Интернет появилась запись видео-обращения Смелова к своим недоброжелателям. Ниже публикуется расшифровка очередного публичного заявления Вельского главы.
Алексей Смелов:
– Дорогие мои министры, обломовы, кокшары и прочие хомячки из … ин.. Приветствую вас и благодарю. Благодарю за ту большую работу, которую вы выполнили, излив на меня, после того, как я обратился к жителям Архангельской области в поддержку губернатора …эээ… кучу всяких версий, предположений, желчи, лжи, оскорблений. Благодарю вас.
На самом деле должен вас разочаровать. Ни одна из высказанных вами версий, к сожалению, ничего близкого с тем, что я хотел сделать и почему я это сделал, не имеет.
Позволю себе цитату, спасибо Андрею Макаревичу, он, на мой взгляд, написал классные стихи. Я их позволю себе зачитать.
Студент Иван ган..онов,
в отсутствии идей,
Любил плевать с балкона –
на головы людей.
Прохожий не заметит,
куда он попадет,
А если и заметит,
то точно не ответит,
утрется и пойдет.
А ты стоишь спокойно,
слюней набравши в рот.
Забыв, что ты не воин,
а маленький урод.
Вот годы пролетели,
в балконах смысла нет,
Теперь для этой цели,
подходит Ин-тер-нет,
и нас смелее нет.
Павленко вошел в призовую тройку «ОДОБРЯМ-С ГУБЕРНАТОРУ». Правда ждал сессии облСобрания, а именно выделения денег на переселение людей и на ремонт дорог. Теперь можно их осваивать, а значит и благодарить…
Саша, а ты считаешь, что все хотят знать, какое их ждет будущее, если они скажут искренне «я не поддерживаю» или «я поддерживаю»? Тут палка о двух концах: не поддержишь – жди волшебного пендаля, а поддержишь невовремя – так еще откуда не ждешь прилетит.
PR-служба горДУМЫ круче:
БОРИС КЛИМОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
27 октября 2010 г. среда, 17:16:00
Вчера в нашем городе прошли публичные слушания по проекту «О внесении изменений и дополнений в решение АГСД от 25.05.2009 №872 «Об утверждении Генерального плана МО «Город Архангельск». Депутат Архангельского городского Совета депутатов, член постоянной комиссии по экономике, собственностью и предпринимательству Борис Климов принял активное участие в данных публичных слушаниях.
И ВСЁ!
Такие талантливые пресс-релизы надо еще поискать в сети Интернет. Наверное, главное есть упоминание имени депутата и его активности.
Не в бровь, а в глаз!
Не важно как выглядишь в глазах людей, важней красиво выглядеть в глазах начальника…