Posted by Alexander Grevtsov on октября 25, 2010

В конце прошлой недели на обращение главы Вельского района Алексея Смелова, выступившего в поддержку губернатора Архангельской области, ответил первый глава муниципального образования. Прокомментировал обращение Смелова мэр Северодвинска Михаил Гмырин. Причём, создаётся впечатление, что писал он его через силу, нехотя…

Впрочем, начать хотелось бы с другого…

Прошло уже две недели с того дня, как глава Вельского района обратился к жителям Архангельской области. Две недели. Напомню, глава МО «Вельский район» не только боготворил своего любимого губернатора, но и просил своих коллег – глав других муниципальных образований подписать аналогичные письма-»илейки» в поддержку действующего губернатора. Мол, губернатор (имя указано не было) хороший, он поднял нашу область с колен.

Две недели прошли… за это время, кто как только не изгалялся, кто как только не ёрничал по поводу обращения главы Вельского района. Но при этом все ожидали главного – реакции других глав. Как они отреагируют на «предложение, от которого нельзя отказаться»? Кто первым бросится на выручку любимому главе региона?

При этом все наблюдатели сходились в одном: г-н Смелов своим обращением подставил глав муниципальных образований. Поддержишь обращение – потеряешь доверие в глазах жителей области и своих избирателей, не поддержишь – можешь лишиться поддержки, в том числе финансовой, из области.

Первым не выдержал мэр Северодвинска Гмырин. И хотя сегодня его обращение многие воспринимают, как поддержку смеловских слов, в нём не всё так однозначно.

В отличие от Смелова, мэр Гмырин сразу назвал имя губернатора, о котором ведёт речь (кстати, в тексте Смелова спустя полторы недели также появилось имя губернатора, но, как говорится, «задним числом» – лишь после «пинков» общественности: «кого поддержал-то?». – Прим. авт.). И выяснилось, что речь шла действительно об Илье Михальчуке. При этом с полным правом назвать гмыринское обращение письмом поддержки нельзя.

Письмо Гмырина можно условно разбить на две части.

В первой части письма речь идёт о том, что губернатор Архангельской области Михальчук пришёл не на «поле непаханное», а на основу, заложенную его предшественниками. Гмырин ничего не стал расписывать про упавший уровень коррупции в регионе, но весьма недвусмысленно заметил: «правовую оценку недоработок властей любого уровня могут дать только компетентные органы». А что говорят компетентные органы по поводу сотрудников областного правительства, ставленников губернатора, его назначенцев в мэрии Архангельска известно давно. Более того, по отдельным делам уже вынесены приговоры суда. Про якутское прошлое губернатора промолчим.

А во второй части письма г-н Гмырин пишет о том, какую поддержку оказывает губернатор Северодвинску. Правда, из реальных дел указаны всего лишь два – открытие кадетской школы и муниципальная программа по выделению субсидий молодым семьям на приобретение жилья. Всё остальное – «обсуждались», «уделял внимание», «стараемся», «есть понимание», «продуктивный диалог» и т.д. То есть никаких конкретных дел за два года с участием областной власти в Северодвинске не делалось! Да и создание муниципальной программы по жилью для молодых семей в заслугу области тоже можно поставить с большой натяжкой. Маловато будет! Так что оценка губернатору, в действительности, дана не самая положительная.

В общем, стоит ожидать, что глава Северодвинска стал первым, но, по всей видимости, не последним руководителем муниципального образования, выступившим то ли в поддержку, то ли не в поддержку губернатора. И нельзя исключать, что и во всех последующих обращениях главы муниципалитетов будут соревноваться в словоблудии и попытке запрятать свои настоящие мысли за высокие слова о достижениях в районах.

А вообще: интересно было бы услышать и от г-на Гмырина, и от всех последующих глав одну из двух простых фраз: «Я поддерживаю губернатора» или «Я не поддерживаю губернатора». Эти слова, как и слова «Я люблю тебя» произнести крайне сложно, но от этого зависит будущее. В данном случае, будущее области и конкретного главы района и региона в целом.

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Categories: Особое мнение, События и комментарии | Метки: архангельск, гмырин, михальчук, новости, обращение, северодвинск, смелов | 5 комментариев