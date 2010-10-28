Posted by Alexander Grevtsov on октября 22, 2010

Не могу отнести себя к глубоко верующим людям. Да и моё довольно скептическое отношение к церкви тоже известно многим. Но то, что вчера происходило на строительной площадке будущего кафедрального собора, нагоняло какую-то тоску и беспросветную серость.

Все помнят, как пару лет назад, когда в области только-только сменился губернатор, одной из своих задач Илья Филиппович поставил строительство кафедрального собора. Точнее, не само строительство, а помощь Архангельской и Холмогорской Епархии в этом деле. Тогда, в 2008-м, губернатор и его «сподвижники» поучаствовали в акции «купи свою сваю», годом позже – в акции «Вложи свой кирпич». Тогда же на площадке будущего храма появилась строительная техника. В частности, два башенных крана. Была надежда, что строительство при таком губернаторском расположении будет вестись ударными темпами, но…

Но за всё время нахождения на строительной площадке эти краны если и работали, то какие-то единичные дни, не больше. Полноценных строительных работ на площадке фактически не велось. В последнее время краны просто стояли. Поговаривали, что Епископ Архангельский и Холмогорский Тихон отказывался подписывать предложенную ему смету с завышенной на 40% стоимостью строительства собора, что ему усиленно навязывали в обмен на скорое возведение храма. Хотел всё по-честному.

И вот вчера, проезжая мимо, я заметил на строительной площадке какое-то движение, она выглядела не так, как обычно… Сначала даже не понял, в чём дело. Оказалось, рабочие уже завершали демонтаж одного крана, и над забором виднелась только его верхушка.

Честно говоря, от увиденного стало немного не по себе. Храм, наверное, был главным делом жизни епископа Архангельского и Холмогорского Тихона. Сегодня отовсюду слышатся слова «ах, каким человеком он был, как много сделал»… И вот спустя два дня после смерти епископа, пока его тело даже не предано земле, кто-то слишком показательно демонстрирует: храма не будет. Или, как всегда, кто-то в очередной раз не подумал, как, казалось бы, простое действие будет выглядеть в сегодняшних условиях?

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Categories: Особое мнение, События и комментарии | Метки: архангельск, новости, собор, тихон | 12 комментариев