Последний день на стройке?
Не могу отнести себя к глубоко верующим людям. Да и моё довольно скептическое отношение к церкви тоже известно многим. Но то, что вчера происходило на строительной площадке будущего кафедрального собора, нагоняло какую-то тоску и беспросветную серость.
Все помнят, как пару лет назад, когда в области только-только сменился губернатор, одной из своих задач Илья Филиппович поставил строительство кафедрального собора. Точнее, не само строительство, а помощь Архангельской и Холмогорской Епархии в этом деле. Тогда, в 2008-м, губернатор и его «сподвижники» поучаствовали в акции «купи свою сваю», годом позже – в акции «Вложи свой кирпич». Тогда же на площадке будущего храма появилась строительная техника. В частности, два башенных крана. Была надежда, что строительство при таком губернаторском расположении будет вестись ударными темпами, но…
Но за всё время нахождения на строительной площадке эти краны если и работали, то какие-то единичные дни, не больше. Полноценных строительных работ на площадке фактически не велось. В последнее время краны просто стояли. Поговаривали, что Епископ Архангельский и Холмогорский Тихон отказывался подписывать предложенную ему смету с завышенной на 40% стоимостью строительства собора, что ему усиленно навязывали в обмен на скорое возведение храма. Хотел всё по-честному.
И вот вчера, проезжая мимо, я заметил на строительной площадке какое-то движение, она выглядела не так, как обычно… Сначала даже не понял, в чём дело. Оказалось, рабочие уже завершали демонтаж одного крана, и над забором виднелась только его верхушка.
Честно говоря, от увиденного стало немного не по себе. Храм, наверное, был главным делом жизни епископа Архангельского и Холмогорского Тихона. Сегодня отовсюду слышатся слова «ах, каким человеком он был, как много сделал»… И вот спустя два дня после смерти епископа, пока его тело даже не предано земле, кто-то слишком показательно демонстрирует: храма не будет. Или, как всегда, кто-то в очередной раз не подумал, как, казалось бы, простое действие будет выглядеть в сегодняшних условиях?
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Ну как не стыдно писать от чужого имени? Я имею ввиду некоего «Жоржа». Я здесь всегда пишу подписываясь. По сайту – произошел обычный сбой – так иногда бывает. Часть информаций восстановлена.
А владыку не вам судить…
Помнит народ твой наброс на забор храма! Ничего святого для тебя нет!
С сайта мэрии убрали ВСЕ новости про смерть Тихона. Что это было?
Горсовет принял решение по самообложению граждан. Следующий шаг – референдум в марте с предложением обложить каждого жителя по тысяче рублей. Так как на выборы у нас ходит 15%, этот вопрос будет принят, а потом – из зарплаты вычтут. Так что деньги будут. И много!
Кран больше нужен для строительства жилья для ветеранов ВОВ, что ведется на 2-ом лесозаводе. Иначе в срок не успеют и тогда калмыкские тучи прольются на нашу ГОЛОВУ. Терпеть, терпеть!!!
Вопрос по случаю: Где можно будет подписаться под письмом КПРФ в отношении ГОЛОВЫ? Где будет разбита полевая кухня под девизом: «Отдал свою подпись – получи «отставные» 100 грамм».
Не красивая ситуация получается:
Если церковь хочет строить храм и есть на это деньги, то проблем ни каких быть не должно. Но, они есть, и значит: или строить не хочется, или денег нет (или жалко?). Зачем было начинать?
Теоретически наверное можно построить за счет тех, кто «купит» и сваи и кирпичи – только не спешат горожане… – наверное людям просто не очень надо?
В общем такое впечатление, что собор этот ни кому не нужен, ни людям ни самой церкви.
Непонятки с вмешательством губера и меера. Церковь у нас отделена от государства, али как? «Кирилл нагонит тучи» – ахаха, от церкви отлучит или анафеме предаст? Так Илюшино боговерие и так никого не обманет. ТАМ все про него известно.
Впрочем храм построят, но не сразу. Казанский или Исакий десятилетиями строились.
С этой властью, веры в нас не осталось ни во что!
Ты уж определись, мелко верующий, блин. Тоска у него, видите ли, от того, что попам негде пиплов дурачить.
Первое задание, которое Кирилл даст новому епископу – будет разобраться в причинах 2-х летнего простроя главной стройки, провести ревизию собранных пожертвований – а суммы там гораздо большие, чем на Цхинвальскую школу… Надеюсь, что сразу после этого (или же для недопущения судебных разбирательств) – за пол-года-год храм будет воздвигнут…
Помнится на одном из званных «вечеринок» мой шеф -Виктор Павленко сказал, что с 20 сентября будет продолжено строительство Храма. А на Маргаритинке Михальчук подошел к нему и напомнил еще раз (в бок так поковырял). Иначе говорит, Кирилл нагонит на нас федеральные тучи.
Стоял не совсем рядом, диктофона не было, чё услышал, то сказал. Не палите меня, я всегда рядом… с вами!
неужто реально краны убирают??