Давайте «Аврору» к нам!
Сегодня на сайте мэрии активно идёт голосование о месте установки церетелевского памятника Петру Первому в Архангельске. Лично меня радует, что побеждает вариант «Этот памятник Архангельску не подоходит». Но для полноты ощущений предлагаю организовать ещё одно голосование: о выборе места установки в Архангельске легендарного крейсера «Аврора».
Если вы скажете, что это бред, то я с вами не соглашусь: у «Авроры» не меньше поводов быть установленной в Архангельске, чем у памятника Петру I. Как и Пётр I, она трижды бывала в Архангельске. Как и Пётр I, она является одним из символов российского флота. Как и памятник Петру I, «Аврору» в ближайшее время ожидают большие перемены – она выводится из состава ВМФ и становится банальным музеем на воде.
Если вы скажете, что я начинаю делить шкуру неубитого медведя, то и здесь я с вами не соглашусь – главное застолбить «Аврору» первыми, найти для неё место. А тот факт, что решения о её переводе из Санкт-Петербурга нет и, скорее всего, не будет, смущать никого не должен: обсуждаем же мы на полном серьёзе перенос памятника Петру I, почему бы и «Аврору» не пообсуждать?
Кстати, можно в Архангельске вообще организовать некую «галерею» морских памятников со всей страны. Чем не бре(н)д?
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Петр не дает покоя и депутатам Петрозаводска(город-то Петра).
Памятник многие видят уже в Петрозаводске…
Бугага, я десять раз проголосовал, там можно накрутить любой результат…
Столько много слов… Всем же ясно, что Павленко написал про памятник, чтобы попиариться. Никому монстра Москва не отдаст.
Давайте всё-таки про электронное правительство, господа инетчики. Кто что знает???
А вот мне хотелось порассуждать именно про памятник Петру, да вот Александр на месяц пропадал.
Мне вообще интересно, КАК?!!? ТАКОЕ?!?! могло придти в голову господину мэру? Даже если допустить, что памятник Москва за свой счёт доставит и установит, то содержать она это многотонное многометровое безобразие за свой счёт точно никогда не станет. А это значит, что городской бюджет каждый год должен будет изыскивать миллионы при том, что многие другие памятники в городе в не самом лучшем состоянии находятся. До того же Ломоносова, если бы не юбилей, годами руки не доходили, он чуть не развалился совсем.
Или господин Павленко собирался за свой счёт всё делать?Или он думает, что на посту мэра он будет вечно?. Вообще что-то там за весь народ просить и говорить – это само по себе уже… Да ещё просить то, что только ленивый не обозвал монстром, дурновкусием и много чем ещё. Кажется господин Павленко только уловил из телеящика пару слов о грядущем возможном, но маловероятном переносе. А о том, что кому первоначально этот памятник был посвящён, каким городам и странам предназначался и что теперь из себя представляет даже в вопросе соответствия истории ни он, ни его советники- заместители в интернете порыть не удосужились, или попросту не умеют.
Этот опрос на сайте мэрии – попытка сделать глупую выходку мэра не такой заметной. Типа , я сначала письмо написал, а уж потом, когда старшие товарищи намекнули, сообщил, что последнее слово будет за горожанами. Да и сам опрос сделан так, что все пользователи интернета, у которых провайдер использует один ip-адрес на кучу абонентов, в большом пролёте. Попытка с работы проголосовать из сети АТК провалилась. Мне сообщили, что я уже голосовал.
В общем, желаю господину Павленке, если уж так хочется блеснуть идеями и прожектами, по размаху близкими старику Батурину, не забывать, где тот в итоге оказался.А памятник пусть к себе на историческую родину везёт и там устанавливает. То-то будет ему «спасибо» от земляков незалежной.
Молодец, Денис. Странно, что практически нет коментов по диким тратам на электронное правительство. А ведь, в основном, это траты на проведение телеконференций. Установите Скайп и общайтесь бесплатно.
Якуты готовят мощный распил!!!
Александр, привет!
Электронное правительство АО обойдется в 785 млн рублей – вот о чем надо рассуждать! Даже Таскаев не смог освоить такие суммы и пошел подучиться «нано-отмыв-технологиям». А может это рука Попар-Ко еще хочет попасть в карман облбюджета?
Вот такие они «якут-ай-ти» технологии!