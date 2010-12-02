Posted by Alexander Grevtsov on октября 21, 2010

Сегодня на сайте мэрии активно идёт голосование о месте установки церетелевского памятника Петру Первому в Архангельске. Лично меня радует, что побеждает вариант «Этот памятник Архангельску не подоходит». Но для полноты ощущений предлагаю организовать ещё одно голосование: о выборе места установки в Архангельске легендарного крейсера «Аврора».

Если вы скажете, что это бред, то я с вами не соглашусь: у «Авроры» не меньше поводов быть установленной в Архангельске, чем у памятника Петру I. Как и Пётр I, она трижды бывала в Архангельске. Как и Пётр I, она является одним из символов российского флота. Как и памятник Петру I, «Аврору» в ближайшее время ожидают большие перемены – она выводится из состава ВМФ и становится банальным музеем на воде.

Если вы скажете, что я начинаю делить шкуру неубитого медведя, то и здесь я с вами не соглашусь – главное застолбить «Аврору» первыми, найти для неё место. А тот факт, что решения о её переводе из Санкт-Петербурга нет и, скорее всего, не будет, смущать никого не должен: обсуждаем же мы на полном серьёзе перенос памятника Петру I, почему бы и «Аврору» не пообсуждать?

Кстати, можно в Архангельске вообще организовать некую «галерею» морских памятников со всей страны. Чем не бре(н)д?

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Categories: Особое мнение, События и комментарии, Шиза | Метки: аврора, архангельск, новости, памятник петру первому | 6 комментариев