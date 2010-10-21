Posted by Alexander Grevtsov on октября 20, 2010

Я, конечно, понимаю, что осень… обострения… но, может, и нам, представителям СМИ, Интернет-сообщества, быть в своих новостях чуть… короче, тщательнее отбирать – что можно публиковать, а что публиковать нельзя.

А то получается, что рассказали СМИ о приговоре, вынесенном на прошлой неделе одному «обострённому» из посёлка 2-го лесозавода (в апреле он перерезал газовый шланг к своей плите и угрожал взорвать дом), как тут же появился его последователь, который в пьяном бреду открыл краны на газовой плите и угрожал взорвать дом.

Из всех «утюгов» рассказали о придурке, которые залез на опору Кузнечевского моста и потребовал телевидение к себе, как за ним следом пошёл другой «герой», который даже не смог объяснить зачем он это сделал.

Сегодня утром все рассказали о «террористе», который «заложил бомбу» в доме на Ленинградском, как тут же появились его последователи и сегодня вечером, идя домой, мне пришлось обходить соседний дом стороной.

Может, хватит рассказывать об этих «чудаках»? Своей информацией мы создаём для них «программу», которая в определённый момент (как правило, в пьяном угаре) срабатывает и воплощается в мобилизацию всех экстренных служб города и в, мягко говоря, неудобства для горожан и угрозу их жизни.

Лучше рассказывать о том, чем для них это чревато – уголовными делами, реальными сроками. Может, тогда наши соседи меньше времени будут проводить на улице, а направляясь в Соломбалу, мы будем уверены, что доедем до места назначения вовремя.

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Categories: События и комментарии, Шиза | Метки: архангельск, взрыв, газ, новости, Шиза | 3 комментария