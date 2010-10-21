А может не замечать?
Я, конечно, понимаю, что осень… обострения… но, может, и нам, представителям СМИ, Интернет-сообщества, быть в своих новостях чуть… короче, тщательнее отбирать – что можно публиковать, а что публиковать нельзя.
А то получается, что рассказали СМИ о приговоре, вынесенном на прошлой неделе одному «обострённому» из посёлка 2-го лесозавода (в апреле он перерезал газовый шланг к своей плите и угрожал взорвать дом), как тут же появился его последователь, который в пьяном бреду открыл краны на газовой плите и угрожал взорвать дом.
Из всех «утюгов» рассказали о придурке, которые залез на опору Кузнечевского моста и потребовал телевидение к себе, как за ним следом пошёл другой «герой», который даже не смог объяснить зачем он это сделал.
Сегодня утром все рассказали о «террористе», который «заложил бомбу» в доме на Ленинградском, как тут же появились его последователи и сегодня вечером, идя домой, мне пришлось обходить соседний дом стороной.
Может, хватит рассказывать об этих «чудаках»? Своей информацией мы создаём для них «программу», которая в определённый момент (как правило, в пьяном угаре) срабатывает и воплощается в мобилизацию всех экстренных служб города и в, мягко говоря, неудобства для горожан и угрозу их жизни.
Лучше рассказывать о том, чем для них это чревато – уголовными делами, реальными сроками. Может, тогда наши соседи меньше времени будут проводить на улице, а направляясь в Соломбалу, мы будем уверены, что доедем до места назначения вовремя.
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Выходит, что «в пределе» мы должны видеть и читать сугубо хорошие правильные новости о прекрасных людях. Такое уже было, не? Правда тогда таких дуриков лечили принудительно, работать заставляли и вообще держали под контролем. И это было правильно и нужно. Так и тут. Пусть не будут сообщать о придурках – если мы будем знать, что тем не менее ими занимаются и нас от них защищают.
«срабатывает и воплощается мобилизацию всех экстренных служб города»
как чуть тут же появился его последователь
АГ: Спасибо, исправил.