Posted by Alexander Grevtsov on октября 14, 2010

На днях глава Вельского района Алексей Смелов обратился к жителям Архангельской области с письмом, в котором высказал всемерную поддержку губернатору. Письмо опубликовано на официальном сайте Вельского района, так что сомневаться в его подлинности не приходится. Также письмо главы можно найти здесь: «Глава района ушёл в отрыв». И вот вчера вечером у себя в почтовом ящике я обнаружил ответ архангельского народа Алексею Смелову. Публикую текст ответа полностью.

Открытое обращение архангельского народа

Дорогой Алексей Васильевич!

Ваше обращение ко мне – простому архангельскому народу – в защиту губернатора взорвало архангельский Интернет. «Валяюсь под столом», «песня», «жжёт», «прогиб засчитан», а также более пошлые определения, связанные с одной из частей человеческого тела, – эти слова сопровождали каждую публикацию вашего обращения. Если бы данное обращение не было размещено на официальном сайте администрации МО «Вельский муниципальный район», я бы воспринял опубликованные слова как дурную шутку. Но обращение до сих пор «висит» на официальном сайте администрации, а значит, вы приложили-таки к его созданию руку, ногу или голову.

К сожалению, из вашего письма я так и не понял, о каком губернаторе вы ведете речь. Фамилия или хотя бы имя-отчество этого золотого человека ни разу в письме не прозвучали. Под описанные вами характеристики подходят очень много глав субъектов федерации, но, к сожалению, работают они за пределами нашей любимой Архангельской области, нашей родной земли. А может, вы писали это письмо пару лет назад в защиту прежнего губернатора Николая Ивановича Киселева? Но тогда письмо не пригодилось – слишком быстро убрали НИКа. Теперь же вы решили «не пропадать же добру»?

Но, если честно, нутром чую – говорили вы, действительно, о губернаторе Архангельской области. Но только не о Киселеве, а о Михальчуке. Илье Филипповиче.

Как носитель суверенитета и единственный источник власти в Российской Федерации, я – многонациональный народ – не могу согласиться с вашей позицией. Я понимаю, что когда человек влюблён, он не замечает многочисленных недостатков предмета своего обожания, своей пассии. И я бы промолчал – чужая любовь такая штука, что в нее лучше не лезть, так как доказывать влюбленному очевидные вещи – бесполезное занятие.

Но я все-таки позволю донести до вас простую истину: я не люблю Илью Филипповича, и вряд ли это чувство проснется во мне.

С чем я соглашусь в вашем обращении – с тем, что КПРФ, несмотря на многочисленные дрязги, все-таки является политической силой. А вот по поводу слов «из мухи слона» поспорю. Дело в том, что «рост» мухи – примерно 5 миллиметров, рост слона – до 3,5 метров, или 3500 миллиметров. Это в 700 раз больше мухи. И если бы количество депутатов, проголосовавших против включения в повестку дня сессии облсобрания вопроса о недоверии губернатору, в 700 раз превысило число тех, кто выступил за рассмотрение этого вопроса, я бы с вами согласился. Но, вы знаете, что количество голосов «за» рассмотрение вопроса о недоверии в четыре раза превысило голоса тех, кто был «против», причем «за» рассмотрение отставки проголосовали не только коммунисты, но и многие (!) единороссы. Так что никакого раздувания масштабов конфликта не было. Была попытка обсудить действительно животрепещущий вопрос.

В этой связи меня обижает, почему вы, делегированный мною исполнять мою волю, не знаете даже элементарных законов математики, не знаете, что 28 в четыре раза больше семи.

И прошу вас – оденьте обратно шляпу. Не надо ее снимать передо мной или перед теми, кто голосовал «за» рассмотрение вопроса о недоверии губернатору. Шляпу снимают в знак почтения или уважения, а вы не почитаете и не уважаете ни меня, ни тех депутатов, за которых мне впервые за несколько лет не было стыдно. Снимите шляпу перед предметом своего обожания. А нам ваши церемонии ни к чему.

В ответ на ваше предложение я с большим удовольствием вспомню, в каком состоянии находилась Архангельская область до весны 2008 года. Соглашусь с тем, что у нас был политический коллапс, кризис, а вот по экономическим вопросам поспорю. Бюджет был в два раза больше, предприятия видели перспективы развития. А затем… Да, был кризис, но упали мы гораздо больнее и глубже других регионов. И во многом это заслуга губернатора.

Не могу удержаться, чтобы не процитировать ваши слова: «богатейшая по своим природным запасам и экономическому потенциалу, она [область] не только не развивалась, она медленно, но верно ползала (так в тексте! – прим. арх. народа) вниз по экономическим показателям, по уровню жизни, занимая все более низкие места в рейтингах». Ползала! Вниз! Я не знаю, куда она ползала на самом деле и сколько раз ползала, но по итогам 2009 года могу констатировать: область не ползала, а катилась. Управление областью абсолютно неэффективно. Это не я сказал, это Минрегионразвития сказало, поставив наш регион по эффективности управления на 82-е место в стране (напомню, если вы не знаете, всего регионов 83).

Я с вами не буду спорить и о том, что новый губернатор не был связан с местной элитой никакими родственными, партийными, чиновничьими связями. Это очевидно – он был новым человеком для нас. Вспоминается поговорка «как снег на голову». Но сегодня я могу констатировать, что семейные связи ему объективно были ни к чему – у него своя семья, которую он привез на нашу землю. Если вам еще неизвестно, то два советника губернатора – его сыновья, сводная сестра трудилась в областной администрации, на Соловках, «племянник» Шаулов кинул архангельскую мэрию на 119 миллионов рублей, а область в целом – на 197 миллионов.

И смею вас уверить, дорогой Алексей Васильевич, что у меня нет неприятия главы нашего региона по национальному признаку. Ничто не заставит меня думать плохо о якутах. Никто и ничто! А вот якутам – тем, кто живет в Республике Саха (это так сейчас называется Республика Якутия, если вы не слышали) – перед нами… неудобно что ли. Стыдно. Но я лично очень хорошо отношусь к якутскому народу. Он, как и я, носитель суверенитета и единственный источник власти, но, к сожалению, первое время в Архангельске губернатор так активно вспоминал свое доблестное якутское прошлое, что я стал называть его «якут». Сегодня мне за это стыдно – я бросил тень на приличный народ. Я исправился, познав суть нового губернатора, и чтобы не оскорблять якутский народ, я приписал в конце слова «якут» окончание «за». А это уже, как вы понимаете, не национальность. Это стиль жизни.

Не соглашусь я с вами в том, что избрание (вообще, если помните, его мы не избирали, его назначили) способствовало позитивным изменениям в регионе. Молодые, грамотные кадры как пришли на работу в областную администрацию, так из нее и ушли. Только за последние полгода больше 10 чиновников, работавших на ключевых постах в областном правительстве, покинули свои места. Я понимаю, что, говоря о молодых кадрах, вы имеете ввиду гордость Вельского района – министра по делам молодежи, спорта и туризма Анастасию Старостину, которая до сих пор не покинула правительство. Но это отдельный случай, о котором очень подробно и регулярно пишет газета «Правда Северо-Запада» и ИА «Эхо Севера», так что добавлять к их словам что-нибудь я не считаю нужным.

Я не совсем понял ваших слов о вставшем на ноги лесопромышленном комплексе. Почему-то я этого не заметил, хотя больше половины меня так или иначе завязано именно на ЛПК. В лесопромышленном комплексе у нас провал. И сегодня мы, видимо, растем быстрее других лишь потому, что упали глубже всех. Аналогичная картина и в строительстве.

Про газ даже и говорить не хочется, так как в очередной раз разочарую вас – не заслуга это губернатора. Не заслуга. Это была его обязанность, так как задачу поставил никто иной как президент (тогда еще Путин). О газе говорил Ефремов, строил Киселев, а следующий губернатор просто был вынужден взять под козырек и исполнить указание своего патрона.

Соглашусь с вами, что в области отмечается резкое снижение уровня коррумпированности власти. Да, это так. Если сравнивать с предыдущим губернатором, отлично орудовавшим пинцетом из карандашей, то да… губернатора пока за таким неблагопристойным занятием мы не застали. А значит, коррупция у нас не на таком космическом уровне. Но почему-то в голову мне лезут фамилии Шаулов, Беспалый, Акулов, Молчанский. Это, конечно же, святые люди, которые не имеют никакого отношения к коррупции, но… вот лезут и все! Про заместителей губернатора по прежнему месту работы, получивших реальные сроки лишения свободы за взятки, я скромно умолчу. Где губернатор – коррупции нет!

Соглашусь с вами в том, что залог успеха кроется во многом в политической стабильности. Но, простите меня, дорогой Алексей Васильевич, о какой политической стабильности может идти речь, если за два с половиной года губернатор так и не сформировал свою команду. Люди бегут с корабля «Облправительство» куда угодно. А приходящий новый чиновник на полгода парализует работу министерств и ведомств. О какой политической стабильности может идти речь, если на выборы сегодня ходит лишь каждый седьмой избиратель и избранная власть в большинстве своем фактически нелегитимна.

Мне, как человеку, в основном, медицински необразованному, приятно осознавать, что вы разбираетесь в принципах лечения и можете даже давать советы, как вылечить область. Возможно, вам неизвестно, что не все болезни лечатся очень долго. Мне очень жаль, если вы в своей жизни сталкивались только с такими болячками. Иногда организм можно вылечить даже с помощью таблетки или небольшого укольчика. Правда, в нашем случае, боюсь, мне придется согласиться с вами, что одной инъекцией здесь не справиться, таблетка не поможет. Увы, но в отличие от вас я уверен, что помочь может только хирургическое вмешательство, нужно удалить нарыв.

В заключение моего обращения к вам я хочу сказать следующее.

Я, простой архангельский многонациональный народ, носитель суверенитета и единственный источник власти, выражаю свое недоверие, неподдержку губернатору, а инициативу КПРФ по выражению недоверия губернатору считаю абсолютно правильной и своевременной. И если мой работник, коим является вы, Алексей Васильевич, не согласны с мнением работодателя, то прошу вас написать заявление об увольнении по собственному желанию. Мне не нужен такой работник, который, наплевав на интересы своего работодателя, отдался на милость губернатора с неизвестным именем.

Архангельский народ.