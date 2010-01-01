Для тех, кто знает…
Сегодня в газете «Архангельск» опубликован некролог о Леониде Анатольевиче Янковском – преподавателе высшей математики АЛТИ-АГТУ-С(А)ФУ. Можно сказать только одно: Янковского либо ненавидели (он «отправил» в армию не один десяток молодых людей), либо любили (и желали, чтоб их дети учились именно у Янковского). Но в любом случае, все признавали, что Леонид Анатольевич – это ИМЯ нашего вуза.
Ниже – некролог из газеты «Архангельск»:
Ушел из жизни
Леонид Анатольевич Янковский,
ветеран труда, почетный сотрудник кафедры прикладной математики университета.
С 1957 года он работал в АЛТИ–АГТУ ассистентом, с 1962-го – старшим преподавателем кафедры высшей математики, с 2001-го – кафедры прикладной математики.
Леонид Анатольевич был профессионалом своего дела, новатором, интересным человеком с активной жизненной позицией. Его ценили и уважали преподаватели и студенты.
Выражаем глубокое соболезнование родным и друзьям покойного. Скорбим вместе с вами.
Преподаватели и студенты Северного (Арктического) федерального университета
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