Posted by Alexander Grevtsov on октября 14, 2010

Сегодня в газете «Архангельск» опубликован некролог о Леониде Анатольевиче Янковском – преподавателе высшей математики АЛТИ-АГТУ-С(А)ФУ. Можно сказать только одно: Янковского либо ненавидели (он «отправил» в армию не один десяток молодых людей), либо любили (и желали, чтоб их дети учились именно у Янковского). Но в любом случае, все признавали, что Леонид Анатольевич – это ИМЯ нашего вуза.

Ниже – некролог из газеты «Архангельск»:

Ушел из жизни

Леонид Анатольевич Янковский,

ветеран труда, почетный сотрудник кафедры прикладной математики университета.

С 1957 года он работал в АЛТИ–АГТУ ассистентом, с 1962-го – старшим преподавателем кафедры высшей математики, с 2001-го – кафедры прикладной математики.

Леонид Анатольевич был профессионалом своего дела, новатором, интересным человеком с активной жизненной позицией. Его ценили и уважали преподаватели и студенты.

Выражаем глубокое соболезнование родным и друзьям покойного. Скорбим вместе с вами. Преподаватели и студенты Северного (Арктического) федерального университета

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