Posted by Alexander Grevtsov on сентября 23, 2010

Кто хочет послушать про чистые руки – смотрите новость.



P.S. Ролик не является предвыборной агитацией, а потому размещён на халяву, то бишь бесплатно. Если г-жа Попова пришлёт свой ролик я также рассмотрю вариант его размещения.

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Categories: Photo_репорт, События и комментарии | Метки: 2010, архангельск, выборы, попов | 5 комментариев