Мойте руки…

Posted by Alexander Grevtsov on сентября 23, 2010

Кто хочет послушать про чистые руки – смотрите новость.

P.S. Ролик не является предвыборной агитацией, а потому размещён на халяву, то бишь бесплатно. Если г-жа Попова пришлёт свой ролик я также рассмотрю вариант его размещения.

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Category Categories: Photo_репорт, События и комментарии  |  Tag Метки: , , ,  |  Comments 5 комментариев

5 комментариев

  1. Ирина:
    18-октября-2010 в 5:52

    зачот

  2. Соломбала:
    5-октября-2010 в 8:05

    Мр. Правда хотел нам что-то рассказать?

  3. Мр. Правда:
    2-октября-2010 в 15:09

    Леха, сколько ни мой, ТВОИ руки не отмыть…

  4. Мама Мася:
    1-октября-2010 в 17:57

    Просто, с юморком и совсем не пошло. Молодец, Попов! И верится в то, что придет такой улыбающийся кудрявый Попов и все проблемы решатся.

  5. АРХмэн:
    24-сентября-2010 в 5:24

    Отличный ролик!)))