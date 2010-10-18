Мойте руки…
Кто хочет послушать про чистые руки – смотрите новость.
P.S. Ролик не является предвыборной агитацией, а потому размещён на халяву, то бишь бесплатно. Если г-жа Попова пришлёт свой ролик я также рассмотрю вариант его размещения.
Популярность: 19% [?]
зачот
Мр. Правда хотел нам что-то рассказать?
Леха, сколько ни мой, ТВОИ руки не отмыть…
Просто, с юморком и совсем не пошло. Молодец, Попов! И верится в то, что придет такой улыбающийся кудрявый Попов и все проблемы решатся.
Отличный ролик!)))