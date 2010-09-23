Таскаев станет мэром в секторе Газы
Ещё в июне появились слухи о возможной отставке Сергея Молчанского с поста «строительного» вице-губернатора Архангельской области. Тогда эту информацию распространил сайт каспаров.ру. Основная причина, которая называлась – Сергей Геннадьевич устал. То сообщение вызвало шквал негодования как областном правительстве, так и просто в стане сторонников Молчанского.
Дальше всех в своей поддержке пошёл другой тогдашний вице-губернатор Дмитрий Таскаев, заявивший ИА «Эхо Севера» буквально следующее: «Эта «утка» идентична слуху о том, что Таскаева назначили мэром в секторе Газы».
На днях ИА «Регнум-Архангельские новости» сообщило о том, что вице-губернатор Молчанский на работу всё-таки не вернётся.
Так что слух об отставке Сергея Молчанского может привести к ещё одному очень неожиданному назначению: Дмитрий Таскаев должен стать мэром в секторе Газы. Осталось подождать всего-то каких-то пару месяцев…
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Александр, привет!
Хочется чего-то новенького, так сказать, закрепить успех «нашего безнадежного дела», а то ведь в спячку уйдут!?
Каков назначенец, таков и назначающий!
Станет, станет.
И домик уже давно приобрел на «малой» родине.
Жители города Архангельска могут узнать сведения о своём депутате по телефону информационной службы 006. По адресу вашего дома оператор подскажет фамилию депутата городского Совета, его рабочий телефон. А также можно узнать фамилию помощника, адрес, телефон и время работы приёмной депутата.
Как пояснили ИА «Двина-Информ» в пресс-службе горсовета, это было сделано для удобства всех жителей города. Сейчас достаточно лишь снять трубку и сказать свой домашний адрес. Оператор подскажет не только, кто у вас депутат, но и как с ним связаться. Затем уже с проблемой можно обратиться непосредственно к депутату по своему округу.
На самом деле для него это действительно «нормальный» процесс. В Якутске все(?) бывшие замы МИФа под следствием или осуждены. Не каждый на такой риск пойдет, вот и приходится «отбирать» кадры.
Александр, привет!
Больше всего удивляет мнение самого МИФа на этот счет. На встрече с депутатами облсобрания пряма и сказал: «Никакой кадровой чехарды я не наблюдаю. Идет НОРМАЛЬНЫЙ процесс омоложения власти, естественного ОТБОРА и т. д.» Заметь, ключевые слова НОРМАЛЬНЫЙ и ОТБОР.