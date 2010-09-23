Posted by Alexander Grevtsov on сентября 7, 2010

Ещё в июне появились слухи о возможной отставке Сергея Молчанского с поста «строительного» вице-губернатора Архангельской области. Тогда эту информацию распространил сайт каспаров.ру. Основная причина, которая называлась – Сергей Геннадьевич устал. То сообщение вызвало шквал негодования как областном правительстве, так и просто в стане сторонников Молчанского.

Дальше всех в своей поддержке пошёл другой тогдашний вице-губернатор Дмитрий Таскаев, заявивший ИА «Эхо Севера» буквально следующее: «Эта «утка» идентична слуху о том, что Таскаева назначили мэром в секторе Газы».

На днях ИА «Регнум-Архангельские новости» сообщило о том, что вице-губернатор Молчанский на работу всё-таки не вернётся.

Так что слух об отставке Сергея Молчанского может привести к ещё одному очень неожиданному назначению: Дмитрий Таскаев должен стать мэром в секторе Газы. Осталось подождать всего-то каких-то пару месяцев…

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Categories: Шиза | Метки: архангельск, молчанский, отставка, таскаев | 6 комментариев