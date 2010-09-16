Posted by Alexander Grevtsov on сентября 7, 2010

Аукцион на ремонт дорог в Архангельске стоимостью 361 миллион рублей завершился так, как должен был завершиться – на пять лотов стоимостью от 58 до 93 миллионов рублей каждый было подано… ровно пять заявок. По одной на каждый лот. И, по странному стечению обстоятельств, заявки на лоты подали организации, задолго до 3 сентября приступившие к ремонту архангельских дорог.

На казённом языке это означает, что «аукцион признан несостоявшимся» и заказчику рекомендовано заключить муниципальные контракты с единственными участниками по лотам по максимальной цене (ну, или по цене ниже максимальной, если на это согласится участник аукциона, во что, честно говоря, не верится). На языке обывателя это называется сговором – участник аукциона задолго до мероприятия «поделили» лоты и подали заявки на «согласованные» лоты.

Напомню, аукцион на ремонт архангельских дорог объявлен в начале августа, заявки принимались до 27 августа, а сами торги должны были состояться 3 сентября. Но ещё задолго до «дня Х» на «аукционных» участках дорог я обнаружил спецтехнику и работников нескольких фирм, приближенных к депутатам городского Совета и областного Собрания, которые занимались ремонтом заявленных участков.

Например, на Новгородском проспекте (лот № 3) 21 августа трудились специалисты фирмы «Ремикс» (директор – депутат Малиновский), на Обводном канале (лот № 1) – фирмы «Спецдорстрой» (директор – депутат Нечаев). О чём я и поведал читателям в посте «Дорожные лоты поделены до аукциона».

Если честно, то я думал, что для придания законности будущему (на тот момент) аукциону его участники придумают какие-то хитроумные схемы сравнительно честного ремонта дорог, но я ошибся. По упомянутым лотам на аукцион заявились именно те фирмы, которые выполняли ремонтные работы. Никакой фантазии.

А раз так, то никакой экономии для бюджета от «дорожного» аукциона не будет. Смысл проведения аукционной процедуры отсутствует. Бюджету нанесён ущерб. И пострадавшим в данной ситуации должен выступить именно городской бюджет. Что это значит?

Например, по весне, накануне «бунта мамочек» мэр Павленко неоднократно говорил, что на организацию одной новой группы в детском саду необходим миллион рублей. И если бы на аукционе стоимость лотов была снижена всего на один шаг (5%), то для городского бюджета удалось бы сэкономить 18 миллионов рублей… или 18 дополнительных детских групп… или девять двухкомнатных квартир для переселения из ветхого жилья… или ещё половина программы ремонта внутридворовых проездов… или простенький, но надёжный томограф… или… Продолжать можно долго.

Обидно только, что всё написанное выше – глас вопиющего в пустыне. И при проведении подобных ремонтов решаются не только чисто хозяйственные задачи, но и задачи политические. О выделении 345 миллионов рублей было известно уже в начале июня, но аукцион был объявлен лишь в начале августа. Потеряны два месяца. За эти два месяца можно было с соблюдением всех законных требований «закатать улицы в асфальт». Вот только пиара бы не было, а без него строительство дорог – пустой звук, фикция. Вот потому и ездили депутаты, чтоб дороги для ремонтов выбрать, с понимающим видом смотрели на разбитый асфальт городских улиц. А для дела надо было сделать всего один шаг – к мэрии Архангельска. Мэр Павленко не раз говорил, что у него есть план ремонтов городских дорог и, я думаю, он бы с лёгкостью поделился им с областными единороссами. Но «хорошими делами прославиться нельзя», а вот словами о делах можно. Что и было продемонстрировано.

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Categories: Кому на Руси?, Особое мнение, События и комментарии | Метки: архангельск, дороги, коррупция, павленко, ремонт | 5 комментариев