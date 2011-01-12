Posted by Alexander Grevtsov on августа 23, 2010

Прошлый 2009 год для губернатора Михальчука стал первым полноценным годом его руководства Архангельской областью. Если в 2008 году он мог говорить, что проблемы развивались «до него» и он ничего не мог поделать, то 2009 год был полностью в его распоряжении. В целом, он сформировал свою команду, которая успешно (по мнению самого Ильи Филипповича и его верных соратников) преодолела трудности кризисного года. Однако вчера Минрегионразвития опубликовало доклад «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2009 года», который окончательно раскрыл глаза на «эффективный менеджмент» от Михальчука.

Иначе как «триумфом Михальчука» назвать опубликованные данные я не могу.

Я бы не обратил внимания на этот доклад, если бы его разработчиком выступал какой-нибудь негосударственный или коммерческий фонд, но здесь официальный отчёт подготовлен Министерством регионального развития.

Я просто приведу цифры. Какие места заняла Архангельская область по различным направлениям деятельности. Без комментариев. Итак…

– По достигнутой динамике эффективности Архангельская область занимает 75-е место из 83-х;

Причины: рост доли неэффективных расходов в сфере ЖКХ с 19 до 30%; рост незавершенного в установленные сроки строительства с 10 до 240%, рост коэффициента ценовой доступности жилья с 5 до 7 лет).

– По достигнутому общему уровню эффективности – 82-е место;

Ниже – только Калмыкия. Причины: высокие доли неэффективных расходов во всех сферах, особенно в ЖКХ (30%). Объем незавершенного в установленные сроки строительства составляет 240%. Реформирование отрасли здравоохранения не проводится. Высокий коэффициент доступности жилья (7 лет).

– По достигнутой динамике эффективности в сфере «Экономики и государственного управления» – 83-е место;

– По достигнутой динамике эффективности в сфере «Здравоохранение и здоровье населения» – с 41-го по 60-е места (конкретное значение не указано);

– По достигнутой динамике эффективности в сфере «Образование» – с 41-го по 60-е места (конкретное значение не указано);

– По достигнутой динамике эффективности в сфере «Жилищное строительство и ЖКХ» – 78-е место;

– По доле неэффективных расходов в общем объёме расходов консолидированного бюджета – 11-е место;

Доля неэффективных расходов консолидированного регионального бюджета составляет 11,2%, что почти в два раза больше, чем в среднем по России (6,6%).

– По доле неэффективных расходов в общем объёме расходов консолидированного бюджета на здравоохранение – 13-е место;

Доля неэффективных расходов консолидированного регионального бюджета составляет 12,5%.

– По доле неэффективных расходов в общем объёме расходов консолидированного бюджета на образование – 32-е место;

Доля неэффективных расходов консолидированного регионального бюджета составляет 23%.

– По доле неэффективных расходов в общем объёме расходов консолидированного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство – 7-е место.

P.S. В связи с опубликованными данными мне бы хотелось услышать официальную позицию областного правительства. Как же так? Кивания на кризис не принимаются – кризис был везде, не только в Архангельской области. Только в отличие от других регионов в кризис мы провалились гораздо сильнее, хотя областные власти нас убеждали в обратном.

Подсказка для материала: Еженедельник деловых кругов «Бизнес-класс» http://bclass.ru/2009-09-05-20-01-24/2009-09-05-20-03-15/1067-2010-08-23-13-42-02.

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Categories: Кому на Руси?, События и комментарии | Метки: архангельск, михальчук, новости, провал, уровень развития | 22 комментария