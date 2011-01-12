Прогресс налицо
Прошлый 2009 год для губернатора Михальчука стал первым полноценным годом его руководства Архангельской областью. Если в 2008 году он мог говорить, что проблемы развивались «до него» и он ничего не мог поделать, то 2009 год был полностью в его распоряжении. В целом, он сформировал свою команду, которая успешно (по мнению самого Ильи Филипповича и его верных соратников) преодолела трудности кризисного года. Однако вчера Минрегионразвития опубликовало доклад «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2009 года», который окончательно раскрыл глаза на «эффективный менеджмент» от Михальчука.
Иначе как «триумфом Михальчука» назвать опубликованные данные я не могу.
Я бы не обратил внимания на этот доклад, если бы его разработчиком выступал какой-нибудь негосударственный или коммерческий фонд, но здесь официальный отчёт подготовлен Министерством регионального развития.
Я просто приведу цифры. Какие места заняла Архангельская область по различным направлениям деятельности. Без комментариев. Итак…
– По достигнутой динамике эффективности Архангельская область занимает 75-е место из 83-х;
Причины: рост доли неэффективных расходов в сфере ЖКХ с 19 до 30%; рост незавершенного в установленные сроки строительства с 10 до 240%, рост коэффициента ценовой доступности жилья с 5 до 7 лет).
– По достигнутому общему уровню эффективности – 82-е место;
Ниже – только Калмыкия. Причины: высокие доли неэффективных расходов во всех сферах, особенно в ЖКХ (30%). Объем незавершенного в установленные сроки строительства составляет 240%. Реформирование отрасли здравоохранения не проводится. Высокий коэффициент доступности жилья (7 лет).
– По достигнутой динамике эффективности в сфере «Экономики и государственного управления» – 83-е место;
– По достигнутой динамике эффективности в сфере «Здравоохранение и здоровье населения» – с 41-го по 60-е места (конкретное значение не указано);
– По достигнутой динамике эффективности в сфере «Образование» – с 41-го по 60-е места (конкретное значение не указано);
– По достигнутой динамике эффективности в сфере «Жилищное строительство и ЖКХ» – 78-е место;
– По доле неэффективных расходов в общем объёме расходов консолидированного бюджета – 11-е место;
Доля неэффективных расходов консолидированного регионального бюджета составляет 11,2%, что почти в два раза больше, чем в среднем по России (6,6%).
– По доле неэффективных расходов в общем объёме расходов консолидированного бюджета на здравоохранение – 13-е место;
Доля неэффективных расходов консолидированного регионального бюджета составляет 12,5%.
– По доле неэффективных расходов в общем объёме расходов консолидированного бюджета на образование – 32-е место;
Доля неэффективных расходов консолидированного регионального бюджета составляет 23%.
– По доле неэффективных расходов в общем объёме расходов консолидированного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство – 7-е место.
P.S. В связи с опубликованными данными мне бы хотелось услышать официальную позицию областного правительства. Как же так? Кивания на кризис не принимаются – кризис был везде, не только в Архангельской области. Только в отличие от других регионов в кризис мы провалились гораздо сильнее, хотя областные власти нас убеждали в обратном.
Подсказка для материала: Еженедельник деловых кругов «Бизнес-класс» http://bclass.ru/2009-09-05-20-01-24/2009-09-05-20-03-15/1067-2010-08-23-13-42-02.
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Илья Филлипович Михальчук – какой же вы,батенька,пидорас!
Как бы плохо не было. Премьер похлопает дружески по руке и в ответ услышит, как всегда :, а у меня картон!
Хороший метод исправления ситуации нарыл в ЖЖ:
Мотивация по-русски
Суть: в головном офисе крупной и известной американской компании решили провести аттракцион невиданной толерантности. Поставили устроить гей — фестиваль из представителей всех офисов.
В русский офис пришла разнарядка — прислать 3 геев. Менеджмент крепко задумался.
Созвали собрание, начали думать. Придумали, постановили:
Руководители подразделений, которые достигнут самых низких результатов за квартал едут на гей–парад.
Такого роста производства, продаж, маркетинга, рекламы, снабжения компания не видела никогда — производительность повысилась на 100% и выше.
Так менеджмент добился нужных результатов — и профит получили, и пидорасов выбрали.
А вы говорите — премии, обучения, карьерный рост, видение, миссия компании.
Я бы даже статью назвал «ПРОРЫВ от МИХАЛЬЧУКА». Это как надо было постараться Губернатору и Правительству, чтобы с 82 места скакануть в первую десятку». Просно НАНО-НОУ-ХАУ получается по поморски. Да здравствует король и его свита. Если от свиты что-то останется….
А у них все «зашибись» http://news29.ru/sd_n.php?newsid=8043
Вот такого бреда я еще не читал:
«Кто развязывает войну против Михальчука?»
http://www.tv29.ru/?bl60number=3325
– воспаленное воображение доморощеного политолога из Северодвинска
все ПРОТИВ, но приходит время выборов и все получаются ЗА.
да ничего с этой ситуацией не поделать, можно только читать, ужасаться и гневаться.
только толку то?
kirill on 2010-августа-24 at 21:19-Вы фильм «Тупой и ещё тупее» смотрели?Во всех выборах и за каждого кандидата!Это первое! Второе-самое сложное-это самое простое!Прийти и проголосовать за всех!
В У, вы как будто сами в правительстве работаете! Речь идет о динамике, а она все хуже и хуже.
Чемодан-вокзал-Якутск.
Деньги на снижение тарифов на тепло (дельта тэ), электричество (дельта э), газ, дрова, транспорт закладываются не первый год Москва считает их неэффективными. По образованию Москва считает неэффективным само существование малокомплектных школ. Типа дети должны в интернатах учиться. по здравоохранению считают, что в сельской местности слишком высокие зарплаты у врачей, так как больных у них не так много. В этой связи вспомнилась знаменитый прошлогодний анекдот. Типа в сми нельзя говорить «кризис». Надо говорить мировой финансовый кризис. Нельзя говорить зарплата снизилась. Надо говорить моя личная эффективность выросла. Так что самым эффективным наверное было бы закрыть все школы, государственные больницы и прекратить выплаты пенсий. Это будет очень эффективно. Вырученные деньги направить на создание технопарков и нанотехнологии.
to Александр on 2010-августа-24 at 11:37
В каких это выборах Вы собрались участвовать и голосовать за Древарха?
Если в выборах губернатора , то Путин их давно отменил. Михальчука тоже назначил он, по ручке он же его гладил… Появилась оччень маленькая надежда после того, как Бооса на Калининград не утвердили, но и только то, когда у нас ещё следующий срок настанет? Не думаю, что раньше 2012. Последний визит Медведева в Северодвинск отодвинул Михальчука в задние ряды, в телеящике его вообще разглядеть не удалось, лишь в «Поморской столице»на фото на задворках мелькнул. Михальчук – человек Путина. Потому и сидит, даже если Медведеву это не нравится.
В У, все, о чем вы говорите, произошло в 2010 году. Отчет же – по итогам 2009 года. Не передергивайте
Чемодан-Вокзал-Якутск!
Всё познаётся в сравнении!Сравните монетизацию льгот в Удмуртии и Архангельской области!Сравните бюджет области с любой другой (в расчете на жителя).СМИ Архангельска и г.Саранска!А чтобы губернатора заменили, наверное надо дружно принять участие в грядущих выборах и проголосовать за всех кандидатов.(Хотя я лично бы голосовал за Древарха!).
Как думаете САМ в САФУ перейдет работать или по ПЕРЕВОДУ отправят?
А наши ребята, молодцы, знали когда линять, еще до осени.
Кудряшовой, Таскаеву и прочим топчим респект и уважуха. А вот Красильникоа зацепило. Верещагин не должен зЁвать
В У, не надо выдергивать один показатель и пытаться его объяснить. Десять показателей и всюду плохо!
Исходя из тех данных что есть походу Минрегион критикует область за «дельту тэ», снижение максимальной платы граждан за коммуналку с 22 до 19% и прочую социалку. Кто бы спорил, что пенсии и деньги на снижение тарифов неэффективны, но если не закладывать их в бюджете как жить людям господа эффективные экономисты-либералы?
Александр, привет!
Что еще должно произойти в области, чтобы «якутскую команду» попросили из области?
Может у Саркази спросить? И взять его опыт на вооружение – по 300 баксов и go to home people?
рейтинг регионов- что заслужил,то и получил!По Сеньке и шапка!Вы зайдите на сайт Минрегионразвития и почитайте!Бюджет региона -это часть федерального бюджета и она будет формироваться пропорционально нашим результатам,которых мы достигли под предводительством нашего губернатора!
Есть такая профессия – языком трепать!
Вот только это пришельцы в АО и могут.
А на что влияют рейтинги Минрегиона? Влияли бы на зарплаты главных фигурантов, реальные зарплаты, а не официальные. Тогда бы и думали об эффективности. А так позора много, а все также останется. И МИФ останется