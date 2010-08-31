Медбратья попали «под раздачу»
Не прошло и месяца с того дня, как Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре официально сообщило о возбуждении уголовного дела по факту приобретения магнитно-резонансного томографа в первую городскую больницу (главный врач – «младший медбрат» Сергей Красильников) по завышенной стоимости, как стало известно о возбуждении нового уголовного дело, фигурантом которого стал «старший медбрат» – Андрей Красильников. Напомню, что именно он в прошлом году возглавлял областной департамент здравоохранения. В отношении «старшего брата» уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Радоваться или нет возбуждению очередного коррупционного уголовного дела – личное желание каждого. Хочется верить, что названные дела найдут своё завершение в суде. Но это случится лишь в том случае, если в Кремле не пропадёт запал, энергичность, с которой президент Медведев набросился на коррупционеров в медицине. Всем понятно, что активизация архангельских «органов» произошла не по причине того, что до них наконец-то дошли все многочисленные заявления и публикации о коррупции в региональной медицине. А потому, что наконец-то «сверху» пришла команда «добро!».
Ведь о нарушениях (а то и преступлениях) в деятельности «младшего медбрата» с томографом говорили уже больше года, трубили во все трубы. Хирург Алексей Попов созвал два митинга врачей, лейтмотивом которых был тот самый томограф. В это же время прокуратура и следственное управление упорно сообщало об отсутствии состава преступления. А тут – на тебе, нашли! Спустя год.
Аналогичная картина и со «старшим медбратом». Сколько было публикаций о «странных» закупках медицинских препаратов для нужд онкодиспансера – не передать, сколько было публикаций о закупках медицинского оборудования в «угодных» ему фирмах… По имеющейся информации, возбуждённое уголовное дело связано с поставками опять же томографа. Только не в первую городскую, а в областную больницу. Впрочем, подробную информацию в следственном управлении пока не дают, а потому сказанное – всего лишь версия.
В общем, радует, что наконец-то наше следственное управление сделало то, что от него долго ждали. Огорчает, что своими сегодняшними действиями следственные органы в очередной показали свою полную зависимость от указаний «свыше», а не от требований законов.
Популярность: 12% [?]
понятно!спасибо за разъяснения, Александр!
Опровержение в ПС было опубликовано только по Сергею – по младшему брату, и с ним я, в целом, согласен – действительно, много допущено фактических ошибок в исходном материале ПС. А вот с выводами я не согласен – но это, как понимаете, другое. А по старшему брату – всё в силе, уголовное дело возбуждено в отношении него.
в «Правде Севера» опровержение опубликовали…так что братья невиновные и нчиего на них не заводили…никто их не посадит даже если что-то и было
Очень хорошо помню, как выступая в районе перед обозленными полуголодными медиками старший медбрат, мерно покачивая лысиной, надменно повторял, как заведенный, одно и то же: «Под это средств не предусмотрено…. И под это средств не предусмотрено..»
Вот они где, денежки-то. Два ушлепка.
«энергичность, с которой президент Медведев набросился на коррупционеров…»
Да, только в том телерепортаже, где Медведев громко возмущался прозвучало , что первое упоминание и поручение Медведевым было сделано в апреле 2010 г. И потом это было растиражировано во всех новостях по всем каналам в течение суток. А мы все прекрасно знаем, когда Попов и те, кто его поддерживали об этом заговорили и собрали первый митинг. И репортажи по НТВ, 5-му и РенТВ , кажется, датированы совсем не апрелем и не 2010-м годом.
Радоваться, конечно, надо: вдруг да справедливость восторжествует… Правда, замечу, что в 1-й ГБ уголовка заведена «по факту приобретения МРТ», т.е. без указания конкретных виновников, а вот против Красильникова Андрея – уже «злоупотребление должностыми полномочиями», т.е. лично против старшего брата. Почувствуйте разницу.
Мой прогноз: Красильников-младший получит предписание об устранении нарушений (а их найдут в тендере всенепременно). Красильников-старший – попадает «под раздачу», причем очень заметно, как его активно «сливает» обладмин, открещиваясь от своего назначенца руками и ногами. Как будто ни департамент финансов, ни департамент экономполитики, ни агентство госзаказа, ни вице-губер по социалке здесь не при делах… В общих чертах повторяется история с Лихно: сольют, не чирикнут…
Нитшяк, в обладмине сейчас популярна поговорка: не сидел – не мужик!
максимум светит условное наказание. Особняк никто отбирать не будет.
В Архангельской области по материалам прокурорской проверки о нарушениях при расходовании средств федерального бюджета при приобретении томографов для государственных нужд возбуждено уголовное дело
Прокуратурой области проведена проверка законности расходования средств федерального бюджета при приобретении томографов для государственных нужд.
Установлено, что департаментом здравоохранения Архангельской области по 2 государственным контрактам, заключенным с ООО «Русская медицинская корпорация» (г. Москва) в октябре 2009 г., были закуплены 2 рентгеновских томографа Philips Brilliance CT 64 slice (64-х срезовый томограф) по цене 69,2 млн. руб. за единицу и 4 рентгеновских компьютерных томографа Toshiba Aquilion 16 (16 срезовый томограф) по цене 39,6 млн. руб. за единицу.
В нарушение законодательства о защите конкуренции заказчик – департамент здравоохранения Архангельской области объединил в один лот медицинское оборудование, которое технологически и функционально не связано между собой, что повлекло ограничение количества участников размещения заказов, а руководство департамента конкурентной политики Архангельской области, зная об этом, согласовал департаменту здравоохранения Архангельской области заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования с единственным исполнителем – ООО «Русская Медицинская Корпорация».
При этом реальная стоимость указанных 64-х срезового томографа составляла от 28 млн. руб. до 40 млн. руб., 16-ти срезового – от 16 млн. руб. до 20 млн. руб.
В результате федеральному бюджету причинен ущерб на сумму не менее 136 млн. руб., который является особо крупным.
Приобретение 6 компьютерных томографов с нарушениями законодательства повлекло неэффективное расходование средств федерального бюджета в рамках реализации соглашений, заключенных между Министерством здравоохранения и социального развития РФ и администрацией Архангельской области, о реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, и о реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями, чем существенно нарушены охраняемые законом интересы Российской Федерации.
Сегодня следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре по Архангельской области и НАО в отношении бывшего директора департамента здравоохранения администрации Архангельской области Андрея Красильникова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
http://arhoblprok.atnet.ru/ru/news/show.asp?year=2010&id=351
пока медведь не рявкнет- бараны не забегают
грустно всё это
Предлагаю дела медбратьев объединить, чтоб на скамье подсудимых сидели рядышком!!!!!!!!