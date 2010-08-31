Posted by Alexander Grevtsov on августа 23, 2010

Не прошло и месяца с того дня, как Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре официально сообщило о возбуждении уголовного дела по факту приобретения магнитно-резонансного томографа в первую городскую больницу (главный врач – «младший медбрат» Сергей Красильников) по завышенной стоимости, как стало известно о возбуждении нового уголовного дело, фигурантом которого стал «старший медбрат» – Андрей Красильников. Напомню, что именно он в прошлом году возглавлял областной департамент здравоохранения. В отношении «старшего брата» уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Радоваться или нет возбуждению очередного коррупционного уголовного дела – личное желание каждого. Хочется верить, что названные дела найдут своё завершение в суде. Но это случится лишь в том случае, если в Кремле не пропадёт запал, энергичность, с которой президент Медведев набросился на коррупционеров в медицине. Всем понятно, что активизация архангельских «органов» произошла не по причине того, что до них наконец-то дошли все многочисленные заявления и публикации о коррупции в региональной медицине. А потому, что наконец-то «сверху» пришла команда «добро!».

Ведь о нарушениях (а то и преступлениях) в деятельности «младшего медбрата» с томографом говорили уже больше года, трубили во все трубы. Хирург Алексей Попов созвал два митинга врачей, лейтмотивом которых был тот самый томограф. В это же время прокуратура и следственное управление упорно сообщало об отсутствии состава преступления. А тут – на тебе, нашли! Спустя год.

Аналогичная картина и со «старшим медбратом». Сколько было публикаций о «странных» закупках медицинских препаратов для нужд онкодиспансера – не передать, сколько было публикаций о закупках медицинского оборудования в «угодных» ему фирмах… По имеющейся информации, возбуждённое уголовное дело связано с поставками опять же томографа. Только не в первую городскую, а в областную больницу. Впрочем, подробную информацию в следственном управлении пока не дают, а потому сказанное – всего лишь версия.

В общем, радует, что наконец-то наше следственное управление сделало то, что от него долго ждали. Огорчает, что своими сегодняшними действиями следственные органы в очередной показали свою полную зависимость от указаний «свыше», а не от требований законов.

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Categories: Реплика, События и комментарии | Метки: архангельск, коррупция, красильников, медведев, новости, томограф | 10 комментариев