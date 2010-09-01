Posted by Alexander Grevtsov on августа 22, 2010

В прошлый понедельник на Обводном канале напротив магазина «Барс» случилось ДТП – легковушка въехала в стоящий на дороге грузовик. Пострадали два человека. Грузовик участвовал в дорожных работах на проспекте – готовился принять очередную порцию срезанного с дороги асфальта. И не стоило бы сие происшествие моего внимания, если бы не одно «но» – дорожной техники в этот момент на дороге быть не должно! Аукцион на проведение дорожного ремонта на этом участке ещё не проведён. Почему же на нём велись работы?

Сегодня на нескольких дорогах Архангельска ведутся активные ремонтные работы – дорожно-строительные компании срезают старый асфальт и укладывают новый. Мною замечена техника на Обводном канале, на Новгородском проспекте, на улице Романа Куликова. Можно, наверное, порадоваться – наконец-то наши дороги хоть чуточку улучшат своё состояние. Но радость становится кратковременной, когда понимаешь, что все выполняемые работы напоминают банальный распил денег среди «своих».

Уж сколько раз этим летом нам баяли про замечательную партию «Единая Россия», которая в рамках своей партейной программы добилась выделения для ремонта дорог Архангельска целых 345 миллионов рублей. Замечательно! Спасибо, партия!

Всем понятно, что выделенные деньги не принадлежат партии. Их Владимир Владимирович не вынул из собственного кармана и не передал Архангельску. Это деньги бюджетные. А раз так, то для их распределения есть определённые правила. В частности, для выбора подрядчиков – тех, кто будет ремонтировать дороги, – необходимо провести аукцион.

Соответствующий аукцион мэрия Архангельска объявила 6 августа 2010 года. Все дороги, которые планируется отремонтировать за «партийные» деньги, разбиты на пять лотов. Общая максимальная стоимость работ – 361 миллион рублей. Заявки принимаются до 27 августа, а сам аукцион состоится 3 сентября. Таким образом, ремонт дорог начнётся лишь в начале сентября. Точнее, должен начаться в начале сентября. В действительности же…

В действительности же, прогуляйтесь, например, по Новгородскому проспекту от улицы Урицкого до Выучейского, загляните на улицу Романа Куликова (лот № 3, общая стоимость лота 69,1 миллионов рублей). Что вы там увидите?

В минувшую субботу я увидел там дорожно-строительную технику. Старый асфальт был подровнен фрезами, полит битумом, а рабочие укладывали новый слой асфальта. Если верить наклейкам на технике и логотипам на рабочей одежде, трудилась здесь, не покладая рук, фирма «Ремикс». Директор – депутат городского Совета, член партии «Единая Россия» Сергей Владимирович Малиновский. Напоминаю, что аукцион на ремонт этого участка дороги до сих пор не проведён. Неужели Сергей Владимирович решил сделать подарок Архангельску и вкладывает в ремонт дороги свои деньги? Я думаю, нет. Он просто, мягко говоря, «уверен» в своей победе на аукционе. А уверен, видимо, потому, что со всеми «договорился».

Аналогичные работы, но в более серьёзном масштабе ведутся на Обводном канале. Единственное отличие – здесь трудится фирма другого «народного избранника (правда, из областного Собрания) и видного единоросса» Александра Фёдоровича Нечаева – ООО «Севзапдорстрой». Фрезы срезали ненужный слой асфальта на участке от улицы Поморской до Смольного Буяна, в субботу укладка асфальта велась на участке от улицы Выучейского до Розы Люксембург, а на участке от улицы Поморской до Выучейского убирались бетонные плиты, которые пролежали здесь несколько лет. По счастливому совпадению эти работы включены в упомянутый аукцион, но уже в другой лот – № 1, стоимость работ по этому лоту – 93 миллиона рублей. Неужели и Александр Фёдорович решил сделать шикарный подарок своему городу, сэкономив бюджетные деньги? Нет, конечно же. Просто и он уверен в своей победе на аукционе именно по этому лоту.

Сговор. Что скажет ФАС?

Таким образом, в данном случае речь, похоже, идёт о банальном сговоре на аукционе. Дорожно-строительные фирмы просто заранее договорились, кому достанется тот или иной лакомый кусочек «дорожного пирога» и чтобы не терять времени, тотчас приступили к работам на «выигранных» участках. И понять их можно – «Единая Россия» хоть и крутая партия, но крайне неповоротливая, а потому деньги в город смогли прийти только слишком поздно. И если всё делать по правилам, то ремонтные работы необходимо вести в сентябре, а сентябрьская погода… вряд ли она нас порадует сухим, солнечным бабьим летом. Укладывать же асфальт в дождь… сами понимаете, чем это чревато.

Но и заниматься ремонтом дорог ДО проведения аукциона – это, простите, хамство и полное беззаконие. «Видные дорожные единороссы» наглядно демонстрируют своё пренебрежение существующим законам и правилам. В частности, 94-му федеральному закону о госзакупках.

Конечно, Федеральная антимонопольная служба за такое беззаконие и оштрафовать может. На сумму, например, до 15% стоимости заказа. Но важнее другое.

Сговор не даёт возможности снижать цены – лоты, как правило, уходят по начальной (максимальной) цене, никакой экономии для бюджета. А если учесть, что иногда завышение цены достигает 2-3-кратных значений, заинтересованность отдельных компаний в практически «безаукционных» торгах становится очевидной – она достигает десятков миллионов рублей.

Судьба же полученных подрядчиками «дополнительных» средств (сверх минимума, необходимого для производства работ) вполне просматривается – они могут быть распределены по каким-то своим правилам между определённым, чётко очерченным кругом лиц. Нередко эти деньги называют «откатом».

Что дальше?

В этом году Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области рассмотрело первое в своей истории дело о сговоре на торгах. Напомню, в июле 2009 года пятнадцать строительных фирм, по мнению УФАС, до аукциона распределили между собой лоты по ремонту учреждений социальной сферы и состоявшийся аукцион был формальным – снижения цены не было – договоры заключались либо с единственным участником торгов, либо ценовое предложение заявляла только одна компания.

Позволю себе процитировать мартовское сообщение пресс-службы УФАС: «Действия подобного рода имеют высокую степень общественной опасности, т.к. приводят к ограничению конкуренции, а также к материальному ущербу для муниципального бюджета в виде средств, которые могли бы быть сэкономлены в результате честного поведения на аукционе». Заметьте: «высокую степень общественной опасности»… Но применимо ли это понятие к видным единороссам?

И если факт сговора на прошлогодних торгах доказать было сложнее – участники его приступили к выполнению заказов после проведения аукциона, то ремонт дорог Архангельска, который должен начаться не раньше, чем через две недели, находится у всех на виду. Уже сегодня представители УФАС могут «пощупать его руками», убедившись, что две единороссовские дорожно-строительные организации выполняют работы по ещё не состоявшимся торгам. И именно они, по всей видимости, победят по этим лотам.

Вопрос только в том, что наше УФАС вряд ли будет заводиться на «разборки» с дорожными ремонтами – лучше раскрывать сговор мелких компаний, не обладающих высоким чиновничьим покровительством, чем тех, кто своими действиями может нанести многомиллионный ущерб бюджетам всех уровней.

P.S. Кстати, в этой ситуации есть ещё один риск для его участников. На аукцион может заявиться ещё какая-нибудь третья организация. Например, из Вологды. И она гарантированно сумеет победить на аукционе, поскольку сможет перебить цену архангельских компаний, которые выполнили за неё часть работ (например, срезание асфальта). Впрочем, опыт по сравнительно честному отсеиванию «не своих» компаний от участия в конкурсе у нас в области имеется. Да, и немаловажный факт: тот объект, который с лёгкостью будет принят у местной компании, иногородняя сдать приёмочной комиссии вряд ли сможет. Без особого указания «свыше».

Популярность: 16% [?]

Categories: Photo_репорт, Кому на Руси?, События и комментарии | Метки: архангельск, коррупция, малиновский, нечаев, новости, откат, ремикс, севзапдорстрой | 15 комментариев