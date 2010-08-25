Posted by Alexander Grevtsov on августа 20, 2010

Вчера начался визит патриарха московского и Всея Руси Кирилла на Соловецкие острова. Если помните, то до этого подобные визиты патриарха в монастырь начинались и заканчивались в Архангельске: сначала он прилетал в Архангельск, а уже отсюда вместе с губернатором летел на Соловки. В этот раз всё по-другому.

Губернатор на Соловках оказался заранее и встречал патриарха в тамошнем аэропорту. Михальчук успел даже провести «рабочую поездку» по острову, поизучать социальную и коммунальную сферы Соловков. Патриарх же добирался до Соловков самостоятельно, и явно не через Архангельск. Как? Об этом официально не сообщается. Известно только, что на Соловецкие острова патриарх Кирилл прибыл после визита в Псковскую область.

В очередной раз Архангельскую область и здесь отодвинули.

Интересная ссылка: Блог «Кочегара».

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Categories: Реплика, События и комментарии | Метки: архангельск, кирилл, михальчук, патриарх, соловецкий монастырь | 15 комментариев