Область потеряет Соловки окончательно?
Вчера начался визит патриарха московского и Всея Руси Кирилла на Соловецкие острова. Если помните, то до этого подобные визиты патриарха в монастырь начинались и заканчивались в Архангельске: сначала он прилетал в Архангельск, а уже отсюда вместе с губернатором летел на Соловки. В этот раз всё по-другому.
Губернатор на Соловках оказался заранее и встречал патриарха в тамошнем аэропорту. Михальчук успел даже провести «рабочую поездку» по острову, поизучать социальную и коммунальную сферы Соловков. Патриарх же добирался до Соловков самостоятельно, и явно не через Архангельск. Как? Об этом официально не сообщается. Известно только, что на Соловецкие острова патриарх Кирилл прибыл после визита в Псковскую область.
В очередной раз Архангельскую область и здесь отодвинули.
Интересная ссылка: Блог «Кочегара».
Популярность: 8% [?]
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Vladimir_Putin_20_August_2001-2.jpg
в момент приезда патриарха и путина я как ораз таки и присутствовал там, на Соловках.
ага, перед приездом власти отличились:
1) покрасили Тамарин причал ( хз, как приедут гости- пароходом али самолётом? )
2) «спрямили» бугор на дороге, перервав, тем самым водоносную жилу. до отьезда гостей, жители трети острова бралть воду ходили на озерою
3) после отьезда, жилу восстановили, причём полностью вернув дороге «первозданный» вид. то сеть- с бугром
а фото вообще к чему?
Если кто-то забыл!!!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Vladimir_Putin_20_August_2001-2.jpg
ИЛЛЮСТРАТОРУ:
так всё же- «пусть сгниёт, но не отдадим?» )))
мы сами не можем восстановить архипелаг, так пусть заберут и восстановят те, кто может. почему нет? я лишь «за».
А бане тамошней, кстати, как краевед скажу, вообще лет наверное двести.
зурзмансору
Бугага, я на Соловках первый раз был в 76м, и уверяю, и тогда, и после, всё было именно так как в Вашем посте. Это жопа, там ничего не изменить. Но пока она наша.
Был в Карелии нынешним летом. Там во многих туркомпаниях Соловки идут как жемчужина Карелии. Добраться – на порядок проще, чем из Архангельска.
ИЛЛЮСТРАТОРУ:
карелы уже всё решили относительно Соловков? А вам, значит, обидно? напоминает собаку на сене- сам не ам и другому не дам!
я был на архипелаге в 2001. могу охарактеризовать Соловки одним словом: СВАЛКА. кругом ржавые остовы тракторов, каких то кранов, по всему острову- пустые пластиковые бутылки из под пива, горы мусора, полуразмытая дамба ( уникальное, между прочим, сооружение ), открытая продажа спирта, отсутствие стоматолога да и вообще нормальной больницы, жуткая баня, где с потолка падают куски штукатурки, а от кранов бьёт током….
смотреть на всё это- просто мрак. может карелы наведут порядок, коль уж сами не можем?
Указ Губернатора Архангельской области от 15 июля 2010 г. N 129-у «Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных с переездом государственного гражданского служащего Архангельской области и членов его семьи в другую местность при переводе…
д) расходы по обустройству на новом месте жительства из расчета:на гражданского служащего – 2,5 месячного оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской службы по новому месту службы;на супругу (супруга) гражданского служащего – 1,5 указанного оклада гражданского служащего;на каждого переезжающего члена семьи гражданского служащего – 1 указанный оклад гражданского служащего;е) иные расходы, связанные с переездом (при условии, что они произведены гражданским служащим с согласия представителя нанимателя или уполномоченного им лица)…
http://www.garant.ru/hotlaw/arhangelsk/272600/
Имея такую Великую Мировую Святыню, как Соловецкий архипелаг, Архангельская область, к сожалению, так и не смогла приблизить ее к своей многострадальной (для всей России) территории, открывшей через себя ворота в мировое морское сообщество со времен Петра. Очень жаль, что начавшиеся преобразования начала нулевых не смогли быть закреплены «новыми» губернаторами ( начиная с 2004 года)и позиции Архангельской области, как святыни христианства, были сданы в угоду мелким и посредственным людишкам!
Этим летом будучи на совещании в Москве подрался с коллегой из Карелии (ну не на самом совещании, на корпоративе), который показывал презентацию региона, где на карте Карелии Соловки были заштрихованы карельским цветом. Оказывается у карелов всё решено.
А что, собссно, случилось-то? Визит и планировался только на Соловки, да и не впервой патриархам напрямую сюда прилетать, благо аэропорт с 2001г. это позволяет – вспомните Алексия, тоже напрямую сюда летел. А патриарший транспорт – авто и м/автобусы – доставили пароходом, делов-то! Плюс вертушка – для полетов на отдаленные островные скиты. Все как обычно, ничего сверхъестественного.
За вилы!
Область Соловки УЖЕ потеряла! Сегодня вся власть на них принадлежит РПЦ и все иные власти туда и сунуться боятся! Не смотря на протесты жителей, которые тоже скоро прекратятся – либо их вывезут на большую землю, либо трудоустроят в монастыре.
Главное- не потерять Соловки вообще!
Александр, привет!
В «Российской газете» наткнулся на объявление от 17 августа, в котором говорится о том, что ООО «Газпром нефть шельф» совместно с Администрацией Ненецкого автономного округа объявляет о начале общест венных слушаний по строительству скважин на нефтяном месторождении Приразломное»
Слушания состоятся 16 сентября в г. Нарьян-Мар.
Похоже и с шельфом у нас не все в порядке