Posted by Alexander Grevtsov on августа 17, 2010

Меня нередко упрекают, что пишу об очевидных вещах. Например, «надо почистить чашу Вечного огня накануне 23 февраля», а её чистка, оказывается, и так запланирована, без моих напоминаний. В этот раз я решил подождать. Подождать три месяца и лишь затем написать про одну из лучших детских площадок города. Установлена она в Ломоносовском парке (перекрёсток улицы Гагарина и проспекта Обводный канал). Сделана она, как это подобает у нас в последнее время, «именем Михальчука, Павленко и Единой России».

На Дне города эта детская площадка на конкурсе «Лучший дворик» заняла второе место в номинации «Лучшая детская площадка». Мэр Павленко вручил заслуженную награду главе Октябрьского округа Сергею Несмеянову. Уже тогда, в июне, вручение награды вызвало у меня горькую усмешку. Какая она лучшая?!

Дело в том, что площадка сия находится недалеко от моего дома и потому время от времени я гуляю на ней со своим сыном. В целом, площадка хорошая. Но ещё в мае на одной из горок («труба») в самом ответственном месте появилась большая дыра, в которую легко может попасть нога или рука маленького ребёнка. Так что катание на горке может закончиться, мягко говоря, трагически. И вот содержание этой площадки признаётся одним из лучших в городе. Хорошо, промолчал.

Прошло три месяца с момента появления дыры и полтора месяца с присуждения площадке звания «лучшая». И, как вы думаете, что-нибудь изменилось? Да ни капельки! Как зияла дыра на спуске, так и продолжает зиять! Создавая угрозу безопасности маленьких пользователей городка. Страшно подумать, что будет, когда маленький ребёнок или подросток со всей дури заедет в эту дыру рукой или ногой. Как минимум, травма обеспечена.

Повторюсь, что с момента появления «дыры» прошло уже три месяца. Срок, достаточный не только для её обнаружения, но и для её устранения. Тем более, что для этого достаточно просто заменить один небольшой элемент спускового желоба. Но почему-то ничего для его замены не делается. Почему? Это же лучшая площадка города (если верить мэрии)! Или городские власти ждут, пока здесь произойдёт трагедия? Не хотелось бы.

P.S. Так что вы уж меня извините, но иногда я всё-таки буду писать об очевидных вещах. Лучше лишний раз написать, чем молчать.

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Categories: Особое мнение, События и комментарии | Метки: архангельск, мэрия, проблемы | 3 комментария